Hat der Big-Ben-Uhrmacher Edward John Dent nun bei der Usedomer Kirchturmuhr seine Finger im Spiel, wie in unserer Sonnabend-Ausgabe berichtet, oder nicht? Die beiden Usedomer Chronisten Gottfried Ehrig und Roland Voth sehen das eher skeptisch. Sie meinen, dass dem Autor des Beitrages vom Sonnabend beim Schreiben vor Begeisterung die sprichwörtlichen Pferde durchgegangen sind und daher so einiges durcheinander geraten ist.

„Das einzig Unglaubliche, die Turmuhr betreffend, ist, dass es in jüngster Vergangenheit wiederum Usedomern, nämlich Gert Wendtland und Armin Loose gelungen ist, dem 128 Jahre alten streikenden Uhrwerk erneut auf die Sprünge zu helfen“, schreiben sie und erzählen, was es wirklich mit der Usedomer Kirchturmuhr auf sich hat. Denn als der Usedomer Magistrat unter Leitung von Bürgermeister Kleinfeld 1891 die Absicht bekundete, der Marienkirche in Usedom die Turmuhr zu spenden, ist anzunehmen, dass sie den Londoner Uhrmacher Edward John Dent und seine Kollegen George Airy und Edmund Denison gar nicht kannten, die die Turmuhr im berühmten Big Ben entwickelt, gebaut und installiert haben.

Dent war zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe 1891 bereits 38 Jahre tot und die von Edmund Denison erfundene, in der Big-Ben-Uhr eingebaute hochmoderne Schwerkrafthemmung dürfte auch nur für Fachleute ein Begriff gewesen sein.

Uhrwerke von Big Ben und Usedom grundverschieden

Laut der Chronisten jedenfalls entschied sich die Stadt Usedom bei der Auftragsvergabe zum Bau der Kirchturmuhr nicht für E. J. Dent Ltd. in London, sondern für die Firma Eduard Korfhage & Söhne in Hannover. 1892 wurde mit der Fertigung der Uhr begonnen.

Korfhage entschied sich bei der Gangregelung zum Einbau einer Denison-Schwerkrafthemmung, auch Westminstergang genannt. Die Konstruktion des Schlagwerkes verrät, dass sich Korfhage in einigen Details an Arbeiten von Edward Dent gehalten hat. Diese beiden technischen Besonderheiten, die in Deutschland kaum noch einmal vorkommen, haben dazu geführt, dass der Usedomer Kirchturmuhr Einmaligkeit und eine enge Verwandtschaft zur Turmuhr im Big Ben zugeschrieben wird. Rein optisch gesehen jedoch gleichen sich beide Uhrwerke allenfalls wie eine Lokomotive und ein Kinderwagen.

In der „Chronik der Stadt Usedom und seines Prämonstratenser Klosters Grobe“ ist der Usedomer Kirchturmuhr eine halbe Seite gewidmet, auf der die technischen Daten und die Herstellerfirma, die es übrigens heute noch gibt, aufgelistet sind. Weitere Quellen zu alledem finden sich im Archiv der Marienkirche Usedom und natürlich bei E. Korfhage & Söhne.

