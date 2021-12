Usedomer Kleinkunstfestival startet Pfingsten 2022 mit 14 Gastspielen neu

Heringsdorf

Die Macher des Internationalen Kleinkunstfestivals Insel Usedom wagen für Pfingsten 2022 den Neustart der viertägigen Veranstaltung auf der Heringsdorfer Promenade. Nachdem das Festival 2020 abgesagt wurde und in diesem Jahr an den hohen Corona-Auflagen scheiterte, hoffen Georg Kurze und Kersten Fubel vom Förderverein Kleinkunst Insel Usedom, dass es im kommenden Jahr keine solchen Hürden gibt.

Rückblickend sind sie mit einem blauen Auge davongekommen. „Wir haben dieses Jahr nochmal Glück gehabt, dass wir vom Landkreis und vom Bildungsministerium des Landes den Aufwand komplett erstattet bekommen haben“, erklärt Kurze. Denn einige Kosten waren bereits aufgelaufen, so für die Ausschreibung in der Fachpresse oder die Internetwerbung. Nun also der nächste Anlauf.

Künstlern die Teilnahme erleichtert

„Für das kommende Festival wurde die Bewerbungsfrist auf den 30. Januar 2022 verkürzt, damit wir so vielen Künstlern wie möglich aus dem letzten und vorletzten Jahr die Möglichkeit geben können, teilzunehmen“, informiert Kersten Fubel. Die Künstler, die in den vergangenen zwei Jahren nicht auftreten konnten, können sich bis zum Jahresende entscheiden, ob sie 2022 dabei sein wollen.

Zum Abschluss des 20. Internationalen Kleinkunstfestivals zu Pfingsten 2019 stellten sich alle Teilnehmer und Helfer den Fotografen. Quelle: Dietmar Pühler

Für die Pfingsttage vom 3. bis zum 6. Juni 2022 gibt es schon einige positive Signale. „Was sehr schön ist: Wir haben von allen Orten der Insel, wo wir Gastspiele machen können, Zusagen erhalten“, freut sich Georg Kurze. So soll es von Karlshagen bis Ahlbeck 14 Gastspiele geben. „Das ist schon sehr cool“, strahlt der Festivalleiter. Die Liste mit den Gastspielorten soll umgehend nach dem Ende der Ausschreibung veröffentlicht werden, versichert er.

Hier gibt es Karten Wer gerne Varieté-Tickets unter den Weihnachtsbaum legen möchte, kann diese ab sofort unter www.reservix.de bestellen. Infos zum Festival gibt es unter www.kleinkunst-festival.com.

Für das „Varieté am Meer“, das am 4. Juni, um 20 Uhr im Kaiserbädersaal stattfinden soll, können bereits jetzt Karten online bestellt werden. Je nach Kategorie kosten diese 22, 29 und 35 Euro. Stattfinden soll auch wieder das „Varieté am Morgen“ im Heringsdorfer Theaterzelt „Chapeau Rouge“ am 5. Juni. Tickets für diese Veranstaltung sind derzeit noch nicht erhältlich.

Preisverleihung diesmal erst am Montag

Anders als in den vergangenen Jahren wird es beim 21. Internationalen Kleinkunstfestival die Preisverleihung nicht am Sonntag geben, sondern zum Abschluss am Montagabend. „Das war schon länger die Idee, weil wir in den letzten Jahren immer noch guten Besuch bei den Veranstaltungen hatten. Wir wollen den Sonntag offen halten für andere Sachen. Entweder für mehr Auftritte auf der Promenade oder um mehr Wertungsauftritte zu machen bzw. diese zu entzerren“, erläutert Kersten Fubel.

Zu Pfingsten 2020 schickten Georg Kurze (links), Kersten Fubel (Mitte; beide Förderverein Kleinkunst Insel Usedom) sowie Sebastian Götz (Eigenbetrieb Kaiserbäder) Grüße an die Künstler in aller Welt. Quelle: Dietmar Pühler

Die beiden Festivalplaner hoffen darauf, dass auch nach den zwei Jahren Zwangspause wieder etliche Jugendliche das Helferteam verstärken. Dazu wollen sie einen Aufruf an den Schulen starten. Schwierig gestaltet sich einmal mehr die Suche nach gesponserten Hotelzimmern. „Wir werden wohl wieder eine ganze Menge Zimmer dazukaufen müssen“, vermutet Georg Kurze und fügt an: „Was mich persönlich schockt, ist, dass die Zimmerpreise so extrem gestiegen sind von diesem auf das nächste Jahr.“

Von Dietmar Pühler