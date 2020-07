Ückeritz

„Heute ist hier richtig was los. Wir kommen fast an unsere Grenzen“, sagt Sebastian Brose. Seit 13 Jahren ist der Ückeritzer Betriebsleiter im Kletterwald Usedom nahe des Forstamtes Neu Pudagla. Nach dem coronabedingten verspäteten Saisonstart ist der Kletterwald inzwischen wieder zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. Hier kann man sich auf sechs verschiedenen Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Höhen zwischen 1 und 14 Metern (Risikoparcours) ausprobieren.

Für die Sicherheit ist unteren anderen auch Andra Putzar zuständig. Sie kontrolliert gerade einen Kletterer vor dem Start. Die Karabiner und Schlaufen müssen richtig sitzen, Schutzhandschuhe angelegt werden. „Die Sicherheit hat absolute Priorität. Das vermitteln wir täglich den Besuchern“, sagt Brose.

Insgesamt 115 Kletterelemente

Am ersten Parcours weist Anna Lena Schmurr eine Gruppe ein. Die Berliner wollen heute hoch hinaus. Am Erwärmungsparcours zeigt Anna Lena den Kletterern das innovative und intelligente Sicherungssystems mit zwei miteinander verbundenen Karabinern, so dass ein versehentliches Ausklingen ausgeschlossen wird. „Ich zeige die Handgriffe und das Umsetzen der Karabiner“, sagt Anna Lena, die zum jungen Team von Schülern und Studenten gehört, das das Stammpersonal im Sommer unterstützt.

Insgesamt sind 115 Elemente auf dem gesamten Areal unter dem Blätterdach zu absolvieren. Der gesamte Bereich wird von mehreren Mitarbeitern kontrolliert. „Natürlich müssen wir auch mal einen Kletterer, der sich selbst überschätzt hat, von oben runterholen. Das betrifft nicht nur Unerfahrene mit Höhe sondern auch gestandene Männer“, sagt Brose.

Kniffelige und anstrengende Tour

Dass auch Sechsjährige, wie Anja aus Schwarzenberg, kein Problem mit der Höhe haben, zeigt die Kleine eindrucksvoll. Nach ihrer Klettertour fällt sie ihrer Mutter Gudrun stolz in die Arme. „Die Tour war ganz schön kniffelig und anstrengend. Da habe ich mir jetzt ein großes Eis verdient“, sagt die kleine Erzgebirglerin.

„In all den Jahren hatten wir keinen Unfall. Darauf können wir echt stolz sein. Unsere Mitarbeiter und die Saisonkräfte machen einen tollen Job“, sagt Sebastian Brose.Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 19 Uhr (bis 30. August)

Von Gert Nitzsche