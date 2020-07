Usedomer Kunstverein feiert 50 Jahre Heringsdorfer Kunstpavillon

Heringsdorf

Der Usedomer Kunstverein feiert am Sonnabend, den 18. Juli, ein ganz besonderes Jubiläum: Seit nunmehr 50 Jahren finden Ausstellungen im Heringsdorfer Kunstpavillon statt. Aus diesem stolzen Anlass gibt es Aktivitäten über den ganzen Tag verteilt.

Zunächst wird um 11 Uhr die Jubiläumsausstellung eröffnet. In Anlehnung an die erste, 1970 eröffnete Ausstellung werden Bilder von Otto Niemeyer-Holstein, Otto Manigk, Herbert Wegehaupt, Karen Schacht, Vera Kopetz, Rolf Werner, Susanne Kandt-Horn, Manfred Kandt und Rosa Kühn zu sehen sein.

Anzeige

Die Arbeiten sind Leihgaben unter anderem von der Kunsthalle Rostock, dem Pommerschen Landesmuseum Greifswald und dem Gedenkatelier Rolf Werner, Bansin. Die Vernissage wird musikalisch von Antonio Kühn umrahmt. Die Eröffnungsrede hält Torsten Priem, 2. Vorsitzender des Usedomer Kunstvereins.

Weitere OZ+ Artikel

Dokumentation zu den gezeigten Ausstellungen

Um 13 Uhr folgt der nächste Höhepunkt mit der Vorstellung des Buches „50 Jahre Ausstellungen im Kunstpavillon Heringsdorf – Dokumentation und Jubiläumsausstellung“. Torsten Priem hat darin auf 160 Seiten die Ausstellungsgeschichte dokumentiert. „Wir können ca. 260 Ausstellungen belegen; diese sind im Katalog chronologisch aufgeführt. Es werden aber um die 300 Ausstellungen im Kunstpavillon stattgefunden haben“, erklärt der Vorstandsvize.

Im zweiten Teil enthält das Buch Texte und Abbildungen zu den in der Jubiläumsausstellung gezeigten Werken. Im Frühjahr hat Torsten Priem mit der vor wenigen Wochen überraschend verstorbenen langjährigen Vorsitzenden des Vereins, Ricarda Horn, ein langes Interview geführt, das im Jubiläumsbuch zu lesen sein wird. „Es ist wirklich sehr traurig, dass Ricarda das Jubiläum nicht mehr miterleben kann“, bedauert Priem zutiefst. Ein Kapitel des Buches widmet sich zudem den Kunstauktionen des Vereins im Kunstpavillon.

Malen und Live-Musik

Von 14 bis 16 Uhr wird die Malerin Christiane Latendorf „Malen mit Kindern und Junggebliebenen“ anbieten. Nach einer etwas längeren Pause beginnt um 20 Uhr ein Konzert mit dem Familientrio JAZZCASINO aus Zinnowitz. Brigitte, Reinhard und Robert Meyer freuen sich, endlich wieder live spielen zu können.

Die komplette Veranstaltung findet draußen auf der Freifläche vor dem Heringsdorfer Kunstpavillon statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, steht ein Zelt zur Verfügung.

Zum Kunstpavillon:

Der Rügener Bauingenieur Ulrich Müther entwarf in den 1960er Jahren den Prototyp eines Ausstellungspavillons, den er dem Außenhandelsministerium der DDR für den Export in das westliche Ausland vorschlug. Da der Pavillon jedoch kein „Exportschlager” wurde, fand er 1970 seinen Platz auf der Strandpromenade in Heringsdorf, wenige Meter von der Ostsee entfernt. Am 21. August 1970 schließlich wurde der Kunstpavillon mit einer Ausstellung verschiedener auf der Insel ansässiger Künstler eröffnet und ist im Verlauf eines halben Jahrhunderts zu einer regional und überregional bekannten und anerkannten Institution für die Kunst geworden.

Lesen Sie auch

Von Dietmar Pühler