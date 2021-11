Usedomer Laufmützen sagen OZ-Lauf am Sonntag in Neu Pudagla ab

Neu Pudagla

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation sagen die Usedomer Laufmützen den Charitylauf zugunsten des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes „Leuchtturm“ Greifswald am Sonntag ab. Der Lauf ab dem Forstamt Neu Pudagla sollte eigentlich in Zusammenarbeit mit der OSTSEE-ZEITUNG durchgeführt werden. Die Veranstalter wären durch die aktuelle 2G-Regelung gezwungen, Läuferinnen und Läufer von der Veranstaltung auszuschließen. Dies sei aber nicht im Sinne der Veranstalter. Außerdem wollen die Veranstalter dazu beitragen, dass die Kontakte in dieser Zeit reduziert werden, damit sich das Virus nicht so schnell verbreiten kann.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ