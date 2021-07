Usedomer Laufmützen spenden für die Opfer der Flutkatastrophe 

Heringsdorf

Die Usedomer Laufmützen, welche seit sieben Jahren auf der Insel Usedom in der näheren Region unterwegs sind, um Geld für den Kinder- und Jugendhospizdienst „Leuchtturm“ zu sammeln, waren am vergangenen Sonntag wieder laufend unterwegs. Dieses Mal spendeten sie das gesammelte Geld allerdings wie sonst üblich nach Greifswald, sondern in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Süddeutschland.

„In Anbetracht der vielen traurigen Schicksale von Familien in den Kreisen und Gemeinden, die von der aktuellen Hochwasserkatastrophe betroffen sind, haben wir zusammen mit Dirk Mund vom Korbwerk - Usedom GmbH & Co. KG entschieden, dass die Lauf-Spende dem Verein Herzenssache e.V. „Hochwasserkatastrophe“ zugute kommt. Der Verein Herzenssache e.V., die Kinderhilfsaktion vom SWR, SR und Sparda Bank, sammelt Spenden für betroffene Kinder, Jugendliche und ihre Familien“, erklärt Christina Kämmerer, die die Treffen regelmäßig organisiert.

Am Sonntag kam eine stolze Spendensumme von 1398,50 Euro zusammen. Mehrere Privatpersonen stockten den Betrag noch bis 1800 Euro. Die Organisatoren danken allen Spendern und Läufern.

Von Hannes Ewert