Heringsdorf

Die Schriftstellerin Tanja Maljartschuk erhält in diesem Jahr den Usedomer Literaturpreis. Die Jury, zu der auch Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk gehört, entschied sich bereits Anfang Februar dafür, die Auszeichnung an die 1983 in der Ukraine geborene Autorin zu verleihen. Sie erhält die Auszeichnung für ihren Roman „Blauwal der Erinnerung“.

Jury: „Aufrichtige Selbstbefragung über Identität(en)“

Darin erzählt Maljartschuk die schwierige Nationsbildung der Ukraine anhand der Biographie von Wjatscheslaw Lypynskyj. Der ukrainische Nationalheld wird als Pole geboren, entscheidet sich jedoch später aus freien Stücken für eine ukrainische Identität. „Eine wunderbar erzählte und bestechend aufrichtige Selbstbefragung über Identität(en), mit der die Preisträgerin zugleich ein wortgewaltiges Erinnerungsbuch über die Geschichte der Ukraine schafft“, urteilte die Jury.

Wortgewaltiges Erinnerungsbuch über die Geschichte der Ukraine

Maljartschuk, studierte Ukrainische Philologie an der Prykarpattia National Universität und arbeitete einige Jahre als Fernsehjournalistin in Kiew. Seit 2011 lebt sie in Österreich. Verliehen wird der mit 5000 Euro und einem einmonatigen Arbeitsaufenthalt auf der Insel Usedom dotierte Preis am 30. April im Rahmen der Usedomer Literaturtage im Hotel Ahlbecker Hof. Vom 27. bis 30. April laden diese zum Thema „Die Zerbrechlichkeit unserer Existenz“ zu acht Lesungen auf die Insel ein.

Von Stefanie Büssing