Usedomer Literaturtage: Beethoven und die Demokratie

Heringsdorf

Der großartige Komponist Ludwig van Beethoven hat nicht nur mit seinem musikalischen Werk ein Vermächtnis hinterlassen, das Jahrhunderte nach seinem Tod noch hell leuchtet und glänzt. Beethoven war auch ein Anhänger der französischen Revolution und der Freiheitsbewegung seiner Zeit. Er stand im Kontakt zu Freimaurern, Dichtern, Denkern und Philosophen und gilt als Verfechter von Demokratie, Menschenrechten und Freiheit.

Und darum ging es am Freitag auch bei den Usedomer Literaturtagen. „ Beethoven und ich“ – so hieß die einstündige Sendung, die eine gelungene Mischung aus Poetry Slam und musikpädagogischer Betrachtung von Beethovens Leben und Wirken war. Als Sendestudio diente das neue und derzeit für den Besucherverkehr geschlossene Tourismusservicezentrum in Heringsdorf.

Schulen in Greifswald und auf Usedom eingebunden

Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals und Leiter der Usedomer Literaturtage, konnte die Poetry Slamerinnen Theresa Steigleder und Paula Rädke aus Greifswald sowie den Musikpädagogen Alexander Girod begrüßen, der durch die Veranstaltung führte. Dieser ging ein Poetry Slam-Wettbewerb unter dem Motto „Demokratie und Musik, Beethoven und ich“ voraus, der gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführt wurde. Der Siegertext von Beate Metz sollte später von der Autorin gesprochen als Audiodatei zu hören sein.

Blick auf die Technik, die zur Aufzeichnung der Sendung „Beethoven und ich“ in Heringsdorf aufgefahren wurde. Quelle: Dietmar Pühler

Über das in Greifswald ansässige Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung waren auch einige Schulen in Greifswald und auf Usedom in das Projekt „Gemeinsam Demokratie gestalten“ eingebunden.

Für Alexander Girod, der an der Musikschule Greifswald Klavier, Keyboard und Kammermusik unterrichtet, war es eine Premiere: „Für mich ist das ein neues Format. Ich spiele sonst live.“ Und er hielt ein Plädoyer auf die Musik: „Ich finde schon, dass die Musik essentiell wichtig ist und damit systemrelevant.“ Girod und Theresa Steigleder spielten sich geschickt den Ball hin und her. Der Musikpädagoge skizzierte die nicht so einfache Kindheit des „Wunderknaben“, der schon mit sieben Jahren seine ersten Konzerte gab und dessen Talent von seinem Vater forciert wurde. Theresa Steigleder wiederum setzte sich poetisch mit dem schwierigen Leben Beethovens auseinander.

„ Beethoven war mehrfach unsterblich verliebt“

Der aus bürgerlichen Verhältnissen stammende Beethoven bekam mit 21 Jahren die Möglichkeit, in Wien bei Joseph Haydn zu studieren. Von da an blieb er bis zu seinem Tod in der österreichischen Hauptstadt, wo er nebenbei auch „viele junge Damen unterrichtete“, so Girod. Das waren fast ausschließlich Töchter aus adligen Elternhäusern. „ Beethoven war in seinem Leben mehrfach unsterblich verliebt“, erläutert der Musikpädagoge weiter. Da Beethoven aber ein einfacher Bonner Bürger war und Standesunterschiede nicht überwunden werden konnten, „war sein Liebesleben nicht auf Rosen gebettet“.

Vielleicht waren auch diese Erlebnisse für den Musiker prägend, sich für die Französische Revolution zu begeistern. „ Beethoven war immer der Meinung, nur mit seiner inneren Kraft etwas verändern zu können. Er wollte kein A....kriecher bei den Adeligen sein“, charakterisiert ihn Alexander Girod. „Beethovens Forderung war, dass Musik einfach sein soll, damit sie die Wiener Bürger mitsummen konnten. Er wollte, dass Musik allen zugänglich ist“, schildert Girod. So eine einfache Musik sei Beethovens 9. Sinfonie, die wie ein Volkslieder daherkomme.

Thomas Hummel, Leiter der Literaturtage, freute sich, dass viele Interessierte den Live-Stream verfolgten. Quelle: Dietmar Pühler

Schillers „Ode an die Freude“ begeisterte Beethoven dermaßen, dass er das Gedicht in seiner 9. Sinfonie vertonte, was noch niemand vor ihm in einem großen Orchesterwerk gewagt hatte. Sein Meisterwerk ist heute jedem bekannt als Europahymne, die für Freiheit, Frieden und Solidarität steht sowie für die Einheit Europas in der Vielfalt.

Darum ging es auch Paula Rädke in ihrem Text „Ich will ein Orchester hören“. Sie beschreibt mit schnell gesprochenen Worten ihr Leben in einer Blase von Gleichgesinnten, in der es keinen richtigen Austausch mehr gibt. Vielmehr sei es wichtig, nicht aufzuhören, den Dialog mit anderen zu suchen.

Ein Highlight der Veranstaltung war schließlich der Audiobeitrag von Beate Metz aus dem Sauerland. Die IT-Spezialistin, die viele Jahre in USA und England lebte und arbeitete, hat ein berührendes Gedicht „Deine Rechte“ verfasst, mit dem sie den Poetry-Slam-Wettbewerb der Konrad-Adenauer-Stiftung gewann. Am 10. Dezember, am Tag der Menschenrechte, will die Stiftung eine Kampagne machen und das Video mit dem Gedicht online schalten.

Nachricht vom früheren Bundestagspräsidenten

Zufrieden zeigte sich Thomas Hummel. Gleich nach der Sendung erhielt er eine Nachricht vom ehemaligen Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammert, der jetzt Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin ist. Er hatte die Übertragung live verfolgt. „Herr Lammert hat sich sehr gefreut und lässt sehr grüßen“, so der Veranstalter. Hummel geht fest davon aus, dass der Live-Stream in vielen Schulen gut in den Unterricht eingebaut wird. Am Freitagnachmittag hatte der Stream bereits 216 Aufrufe. Das ist mehr, als bei einer Liveveranstaltung mit Publikum hätten erreicht werden können, so Hummel.

Auch für Dr. Dana Fennert von der Konrad-Adenauer-Stiftung sind solche Live-Streams ein gutes Medium, „um auf junge Menschen zuzugehen und sie für Demokratie und Dialog zu gewinnen“. So hätte die Stiftung schon erfolgreich Onlinestreamings gemacht zu den Themen Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus. Die einstündige Sendung vom Freitag ist auf YouTube unter „ Beethoven und ich – PoetrySlam“ zu finden.

Von Dietmar Pühler