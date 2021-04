Usedomer Literaturtage: „Beim Schreiben ist jeder Autor eine Insel“

Heringsdorf

Die Entscheidung ist gefallen, der Akt der Würdigung vollzogen. Der international renommierte, mehrfach ausgezeichnete Bulgare Georgi Gospodinov (Jahrgang 1968) hat am 17. April den zum elften Mal verliehenen Usedomer Literaturpreis erhalten. Verbunden ist damit ein vierwöchiger Aufenthalt im Hotel „Ahlbecker Hof“, für den ihn Stifter und Kulturmäzen Rolf Seelige-Steinhoff neue Inspirationen beim Schreiben wünscht. Zugleich stellte er dem von der Schwarzmeerküste stammenden Autor in Aussicht, dass ihn trotz der aktuellen Krise hier Menschen mit ihren speziellen Geschichten und durchaus differenzierten Sichtweisen auf die Dinge des Lebens erwarten. Denn genau das ist es, worum es dem Preisträger in seinen Werken ganz verschiedener Genres stets geht: Den vermeintlich kleinen Dingen des Alltags der einfachen Leute auf die Spur zu kommen, sie zum Erzählen zu bewegen und ihnen als Autor Platz einzuräumen. Dabei schade es ihm (wie anderen Autoren) nicht, sich die kindliche Sicht auf das Dasein zu bewahren.

Die Preisverleihung war pandemiebedingt nicht öffentlich, wurde im Netz aber unter anderem über einen eigens installierten YouTube-Kanal live gestreamt. Dafür hatten die Festivalorganisatoren um Thomas Hummel das neue Tourismusservicecenter von Heringsdorf gebucht und sich ein technisches Equipment geleistet, das die Übertragung der anderthalbstündigen Veranstaltung – wie jene weiterer Lesungen – in nahezu perfekter Qualität ermöglichte. Immerhin ein kleiner Trost für die vielen Literaturliebhaber, die sich beim Festival auf die Begegnung mit erstklassigen Autoren gefreut hatten. Schade dennoch, dass unter anderem Vatikan-Experte Andreas Englisch, Marica Bodrozic und Navid Kermani (im Gespräch mit Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert) sowie Peter Sloterdijk ihren Zuhörern nicht die Augen schauen konnten. Genau dies aber sei es, was der Literat laut Gospodinov so dringend brauche, wovon er zehre. Ohne direkten Kontakt zu den Lesern seien Bücher „nur halbwegs da“.

„Autor kommt ohne Schwafelei und Worthülsen aus“

Andreas Kossert fungierte als kundiger Moderator, Laudator und Mitglied der namhaften Jury, in der unter anderem auch Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk aktiv mitwirkt – allein dies auch ein das Festival adelnder Umstand. Kossert würdigte das Werk des Preisträgers in höchsten Tönen. Er nannte viele seiner Texte „schelmenhaft“ und lobte sein gezieltes Innehalten trotz der die Menschen immer mehr verzehrenden Alltagshektik. Gospodinov komme ganz ohne Schwafelei und Worthülsen aus, er entschleunige seine Leserschaft, sei aber dennoch und vor allen Dingen Visionär und Hoffnungsstifter. Und der Laudator prägte einen Satz, der beim Zuhörer noch lange nachhallt: „Wir sind alle Migranten aus dem Reich der Kindheit.“ Ein Umstand, dem auch Gospodinovs Schreiben folgt. Vieles ist biografisch, Manches gewinnt dadurch an Authentizität. Egal, ob es sich um Erinnerungen des noch ganz kleinen Jungen oder um seine Pubertät in Zeiten des Kalten Krieges handelt.

Gospodinov erläutert seine Sicht auf das Leben, die Hoffnung und das Göttliche. Quelle: Geert Maciejewski

Als er dann selbst kurze Passagen aus mehreren Büchern liest und im Interview Fragen beantwortet, werden besonders seine persönlichen Reminiszenzen an die eigene Großmutter wieder lebendig; sie, die stets flüsternd und im Verborgenen in der Bibel liest, vorsichtshalber eingeschlagen in eine kommunistische Tageszeitung der bulgarischen Sozialismus-Ära. Geradezu liebevoll kommt er auf die Geschichten und Schicksale der „einfachen Menschen“ zu sprechen, auf die Trauer bei Abschieden, aber auch auf öffentliche Klosetts als Orte der Freiheit, wo Graffiti in Diktaturen davon künden, was Menschen im öffentlichen Raum sonst wohl denken, aber niemals sagen oder gar aufschreiben dürfen.

Lesen Sie auch Usedomer Literaturtage: Preisträger Georgi Gospodinov im OZ-Interview

Erst die Präsentation der Bücher braucht das Publikum

Ob ihn die Pandemie seit über einem Jahr isoliere? „Beim Schreiben ist jeder Autor eine Insel, phasenweise sehr einsam. Das muss er aber sein, ist nichts Ungewöhnliches.“ Erst die Situation danach, das Vorstellen der Bücher brauche das Publikum, die kritische Leserschaft. Denn daraus entstünden nicht zuletzt Zugänge zu neuen Geschichten. Und auf die ist der Bulgare unzweifelhaft aus. Etwa bei seinem Online-Projekt „Ich lebte den Sozialismus“, in dem hunderte Menschen ihre ganz persönlichen Storys im Netz preisgeben. Und dennoch: So viele Geschichten seien vermutlich noch ungesagt und bleiben es leider auch. Ein Grund mehr, ihnen in Zukunft weiter nachzuspüren.

Für Mitorganisator Thomas Hummel ist es schließlich erfreulich, dass sich dem Samstagmittag-Livestream viele Zuschauer zugeschaltet hatten, nicht nur von Usedom, sondern auch aus Gospodinovs Balkanheimat, aus Österreich, der Schweiz und ganz Europa. Das ermutige die Gastgeber. Denn das Literaturfest stehe dafür, „Brücken zu bauen, die Menschen zu verbinden, ihnen Hoffnung und Kraft zu geben“.

Von Steffen Adler