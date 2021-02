Usedomer Literaturtage: Hochkarätige Autoren lesen im Livestream

Koserow

Der Preis der 13. Usedomer Literaturtage geht in diesem Frühjahr an den Schriftsteller Georgi Gospodinov. Das wurde am Freitagmittag während einer digitalen Pressekonferenz in der Heringsdorfer Villa Irmgard bekanntgegeben. Online per Livestream zugeschaltet werden konnte dazu auch der Künstler selbst.

Der 1968 im bulgarischen Jambol geborene und inzwischen in Sofia lebende Autor wird für sein umfangreiches Gesamtwerk, übersetzt in insgesamt 23 Sprachen, ausgezeichnet. Dazu zählen Romane, wie „Physik der Schwermut“ und „Natürlicher Roman“, aber auch Gedichtbände, Sachbücher, Theaterstücke und Drehbücher für Kurzspielfilme sowie Social-Video-Projekte. Mit dem Usedomer Literaturpreis werden jährlich Literaten geehrt, die sich in besonderer Weise dem europäischen Dialog verpflichtet fühlen.

Die Jury mit der neuen Vorsitzenden, der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, würdigt mit dem mit 5000 Euro dotierten und einem vierwöchigen Arbeitsaufenthalt auf der deutsch-polnischen Insel verbundenen Preis das Werk Gospodinovs als „fragmentarisch, voller Melancholie und Eindringlichkeit“. Zwar seien seine Erzählungen nicht bestimmten Genres und Strömungen zuzuordnen, doch würden sich Fragmente zu einer der überzeugendsten Visionen zeitgenössischer Literatur zusammenfügen, heißt es in der Jury-Begründung.

Lesungen im Kaiserbädersaal

Die Preisverleihung findet am 17. April im Heringsdorfer Kaiserbädersaal statt. Dann wird der Geehrte auch selbst Dankesworte sprechen und aus seinen Romanen lesen. Eingebettet ist die Veranstaltung in die 13. Literaturtage, die 2021 unter dem Slogan „Das Göttliche“ zu Lesungen und Gesprächsrunden einladen.

Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals, das die Usedomer Literaturtage mitveranstaltet: „Wir wollen vor allem den Menschen Hoffnung geben und zeigen, was uns über Ländergrenzen hinweg verbindet – nämlich die Fähigkeit, aus der Kraft von Glauben und Hoffnung über uns selbst hinauszuwachsen.“

Thomas Hummel, Mitveranstalter der 13. Usedomer Literaturtage sowie Intendant des Usedomer Musikfestivals, mit einem Roman des Preisträgers 2021, Georgi Gospodinov aus Sofia (Bulgarien) Quelle: Steffen Adler

Die Lesungen sollen vorbehaltlich einer Änderung der Corona-Lage via Livestream aus den Kaiserbädern übertragen werden. Auf den Bühnen erwartet werden erneut Hochkaräter der Szene: der namhafte Philosoph Peter Sloterdijk, der Vatikaninsider und Papstkenner Andreas Englisch, der Schriftsteller und Muslim Navid Kermani, der den Dialog mit dem Christen und Ex-Bundestagspräsidenten Prof. Norbert Lammert führen wird, und die Autorin Marica Bodrozic.

Sonderlesung mit Olga Tokarczuk

In einer Sonderlesung wird die vielfache Preisträgerin Olga Tokarczuk am 23. April Leser und Zuhörer mitnehmen in ihre phänomenalen Bücherwelten, die von Gottessuchern und dem grenzenlosen Reich der Fantasie erzählen.

Info: Usedomer Literaturtage 2021 vom 15. bis 17. sowie am 23. April; alle Lesungen im Kaiserbädersaal in Heringsdorf; nach aktueller Corona-Lage als kostenloser Livestream, evtl. auch als Präsenzveranstaltung; Reservierungswünsche werden entgegengenommen. Infos unter Telefon 038378/34647 und via E-Mail an info@usedomer-musikfestival.de; Homepage: www.usedomer.literaturtage.de

Von Steffen Adler