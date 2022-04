Usedomer Literaturtage hochkarätig besetzt: Joachim Gauck wird erwartet

Heringsdorf

Als Verfechterin des „Lebenstraums einer unabhängigen Ukraine“ wird die Autorin Tanja Maljartschuk mit dem Usedomer ­Literaturpreis 2022 geehrt. Die Verleihung des Usedomer Literaturpreises wird am 30. April in Heringsdorf stattfinden. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und einem einmonatigem Arbeitsaufenthalt verbunden.

Lesefestival behandelt ein brandaktuelles Ereignis

Die Usedomer Literaturtage zeichnen stellvertretend für das Gesamtwerk der Schriftstellerin Tanja Maljartschuk ihren Roman „Blauwal der Erinnerung“ mit dem Usedomer Literaturpreis aus. Die Jury hatte sich bereits Anfang Februar 2022 für die 1983 in Iwano-Frankiwsk geborene Autorin entschieden, also noch vor dem Ukraine-Krieg. Mit Tanja Maljartschuk und ihrem Werk kommt ein brandaktuelles Thema auf die Tagesordnung.

Das Thema: „Die Zerbrechlichkeit unserer Existenz“

Vom 27. bis 30. April laden die Veranstalter der Usedomer Literaturtage nach Heringsdorf und Ahlbeck ein. Angesichts des kriegerischen Konfliktes in Osteuropa passt auch das Thema: Es heißt „Die Zerbrechlichkeit unserer Existenz“ in acht Lesungen. Am 27. April begrüßen die Veranstalter erstmals Bundespräsident a. D. Joachim Gauck bei den Usedomer Literaturtagen. Zusammen mit Karoline Preisler, der Vorsitzenden der Arno-Esch-Stiftung, fragt Joachim Gauck, wie zwei Lebensadern der Demokratie – der konstruktive Streit und die Toleranz – gestärkt werden können. Ein weiterer Prominenter kommt am 28. April nach Usedom: Es ist der Pianist und Poet Alfred Brendel, eine Legende der klassischen Musik. Brendel widmet sich im Gespräch mit Manfred Osten dem Thema Humor in Musik und Poesie.

Gefragt sind Visionen für die Zeit nach der Corona -Pandemie

Auch ein Schulworkshop ist im Programm der Usedomer Literaturtage enthalten, kombiniert mit einer öffentlichen Lesung einer 11. Klasse der Europäischen Gesamtschule in Seebad Ahlbeck. Dort wird am 29. April unter der Leitung der Ahlbecker Deutschlehrerin Peggy Wenisch nach Visionen für die Zukunft nach der Corona-Pandemie gefragt, moderiert von Autorin und Workshopleiterin Paulina Schulz. Ein weiterer Termin am 29. April: Erstmals sind die beiden Moderatoren und Mentoren der Usedomer Literaturtage, Manfred Osten und Dr. Andreas Kossert, als Autoren auf der Bühne zu erleben. Der Historiker Andreas Kossert stellt sein preisgekröntes Buch „Flucht. Eine Menschheitsgeschichte“ vor. Auch dabei wird es in der Diskussion viele aktuelle Bezüge geben.

Das Programm 2022 27. April, 19:30 Uhr, Hotel „Kaiserhof“ Heringsdorf: Lesung mit Joachim Gauck 28. April, 19:30 Uhr, Hotel „Kaiserhof“ Heringsdorf: Alfred Brendel und „Heilung durch Lachen“ 29. April, 10 Uhr, Europäische Gesamtschule Ahlbeck: Schülerlesung mit Paulina Schulz 29. April, 17 Uhr, Hotel „Esplanade“ Heringsdorf: „Flucht & Goethe“ mit Manfred Osten und Andreas Kossert 29. April, 19:30 Uhr, Hotel „Kaiserhof“ Heringsdorf: Literaturpreisträgerlesung mit Olga Tokarczuk 30. April, 12 Uhr, Hotel „Ahlbecker Hof“ Ahlbeck: Literaturpreisträgerlesung mit Tanja Maljartschuk 30. April, 15 Uhr, „Steigenberger Grandhotel“ Heringsdorf: Lebenslinien – Wanderungen mit Simon Straus 30. April, 19:30 Uhr, Hotel „Kaiserhof“ Heringsdorf: Papst-Experte Andreas Englisch im Gespräch Karten und weitere Informationen sind unter www.usedomerliteraturtage.de zu finden, an allen Vorverkaufsstellen der Insel Usedom und unter dem Ticketportal www.reservix.de

Am Abend des 29. Aprils wird Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk lesen. Sie hatte bereits im Jahr 2012 den Usedomer Literaturpreis erhalten, nun präsentiert Tokarczuk kurz vor der Veröffentlichung hier ihren neuesten Roman „AnnaIn“.

Preisverleihung ist am 30. April der Höhepunkt

Die Verleihung des Usedomer Literaturpreises mit Lesung der 12. Usedomer Literaturpreisträgerin Tanja Maljartschuk ist zweifellos der Höhepunkt dieser Tage. Die feierliche Übergabe findet am 30. April statt. Gemeinsam mit Moderator Andreas Kossert erlebt das Publikum zu diesem Anlass nicht nur eine Lesung der Preisträgerin aus ihrem Roman „Blauwal der Erinnerung“, sondern auch ein Gespräch mit der Ausgezeichneten. Tanja Maljartschuk befasst sich anhand des Volkshelden Wjatscheslaw Lypynskyi mit der ukrainischen Identität und ihren Wurzeln. Es ist ein Thema, das heute besonders aktuell ist.

Papstkenner Andreas Englisch ist ebenfalls zu Gast

Am gleichen Tag geht Autor und Journalist Simon Strauß auf eine literarische Wanderung entlang der Lebenslinien Europas. Die Zerbrechlichkeit des Kontinents zeigt sich in dieser Lesung darüber hinaus auch in den begleitenden Fotografien von Max Gödecke. Zum Abschluss der Literaturtage, ebenfalls am 30. April, gibt Papstkenner Andreas Englisch viele Einblicke in die Welt der von Missbrauchsskandalen erschütterten katholischen Kirche, das passiert im Gespräch mit Manfred Osten.

Acht Veranstaltungen warten auf die Besucher

Auf diese Weise wird das Thema „Die Zerbrechlichkeit unserer Existenz“ in acht Veranstaltungen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Organisatorisch stellt sich bei den Usedomer Literaturtagen wieder weitgehend Normalität ein. In den vergangen zwei Jahren fand die Veranstaltung coronabedingt online statt.

Die Preisträgerin 2022 Tanja Maljartschuk, geboren 1983 in Iwano-Frankiwsk, studierte Ukrainische Philologie an der dortigen Prykarpattia National Universität. Danach arbeitete sie einige Jahre als Fernsehjournalistin in Kiew. Seit 2011 lebt Tanja Maljartschuk in Österreich. 2018 erhielt die Schriftstellerin für ihren Text „Frösche im Meer“ den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt. Zu ihren letzten Veröffentlichungen in deutscher Sprache zählt der Roman „Blauwal der Erinnerung“ 2019. Tanja Maljartschuk veröffentlichte zahlreiche Essays im deutschsprachigen Raum.

Von Thorsten Czarkowski