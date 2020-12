Greifswald/Insel Usedom

Ein neues Adipositas-Projekt war das Thema der Beratung von Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) mit den Geschäftsführern der Medigreif-Unternehmensgruppe, Dietmar Enderlein und Klaus Schilling. Auch Katja Enderlein, die auf Landesebene am Masterplan Gesundheitswirtschaft mitarbeitet, war zugegen. Es geht um die dringende Wiederbelebung des Adipositas-Netzwerkes, um die Fettleibigkeit von Kindern und Jugendlichen zu bekämpfen.

„Unsere Unternehmensgruppe, die in diesem Jahr seit 30 Jahren existiert, widmet sich seit 20 Jahren in Heringsdorf auf Usedom erfolgreich der Behandlung von stark übergewichtigen Kindern. MV nimmt in dieser Kategorie leider bundesweit den ersten Platz ein, hier leben die meisten dicken Kinder und Jugendlichen. 14 Prozent alle Kinder sind zu dick, bei den Achtklässlern sind es in MV sogar 40 Prozent“, redet Dietmar Enderlein Klartext.

Psychologische Betreuung und physische Belastung

Mit der Wiederbelebung des Adipositas-Netzwerkes und der Gewinnung des Gesundheitsministeriums, aber auch des Sozial- und des Bildungsministeriums soll nun landesweit verstärkt das Problem angegangen werden. Als Schirmherrin konnte Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) gewonnen werden. Vorgesehen ist, dass die Kinder therapiert werden, um wieder ein gesundes Verhältnis zum Essen und zu ihrem Körper zu bekommen.

Wie Rudolph sagte, geht es deshalb nicht nur um psychologische Betreuung, da zu viel Essen ja auch ein psychisches Problem ist, sondern auch physisch sollen die Kinder stärker belastet werden. Dietmar Enderlein beispielsweise kämpft dafür, dass die Zahl der Sportstunden in der Schule erhöht wird.

„Körperliche Bewegung ist enorm wichtig. Aber diese Aufgaben können wir eben nur mit vielen Partnern im Verbund lösen“, betont Rudolph, der sich deshalb stark gemacht hat, dass es diesmal auch mit der auskömmlichen Finanzierung des Projektes klappt. Das fehlende Geld war nämlich der Grund, warum bereits ein 2014 ins Leben gerufenes Netzwerk für adipöse Kinder wieder eingestellt wurde.

Projekt startet sobald Corona es zulässt

Für das Projekt sind in MV bereits 8600 Schüler gelistet. Auch deshalb soll es zusammen mit dem Netzwerk möglichst Bestandteil des Masterplanes Gesundheitswirtschaft in MV werden, „Wenn wir den Kindern und Jugendlichen einen Weg zeigen können, wie sie wieder zum Normalgewicht gelangen, eröffnen wir ihnen nicht nur eine völlig neue Lebensqualität, sondern haben künftig auch mit deutlich weniger Nachfolgerkrankungen zu tun. Deshalb soll das Projekt starten, sobald es die Coronabedingungen zulassen“, sagte Stefan Rudolph.

Sein neuerlicher Einsatz für ein sensibles Thema im Gesundheitswesen war der Geschäftsführung von Medigreif Anlass, ihn für den Heimweg noch mit der Goldenen Ehrennadel der Unternehmensgruppe auszuzeichnen – sozusagen auch als symbolisches Dankeschön an die Mitarbeiter in Schwerin, die Gesundheitsprojekte in Greifswald und auf der Insel Usedom immer wieder begleiten.

Von Cornelia Meerkatz