Peenemünde

Grandios, unglaublich, beeindruckend, genial – das sind einige der Superlative, mit denen in den zurückliegenden drei Wochen das Usedomer Musikfestival des Jahrgangs 2020 bedacht wurden. Die Einschätzungen rühren nicht nur aus dem Glücksfall her, dass das Festival als eines von ganz wenigen in Europa tatsächlich in diesem Jahr stattfinden konnten, sondern sie sind Ausdruck der Bewunderung für unvergessliche Konzerte mit Musikern, deren Begabung den Zuhörern der Konzerte den Mund offen stehen lässt.

Das Festival endete, wie es begonnen hatte – mit einem Peenemünder Konzert. Dabei beeindruckte vor allem Ausnahmetalent Sheku Kanneh-Mason aus England. Der 21-jährige Violoncellist spielte auch zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. Sein Instrument, ein Antonius- und Hieronymus-Amati-Cello, ist eine Leihgabe aus einer Privatsammlung und sagenhafte 410 Jahre alt. Der Künstler scheint der Welt entrückt, wenn er spielt und entlockt seinem Violoncello Töne zum Dahinschmelzen.

Einheit Europas angemahnt

Ebenfalls beeindruckend waren die kurzen Reden bekannter Politikgrößen: Der frühere Bundestagspräsident Prof. Nobert Lammert machte kein Hehl daraus, dass es ihm wie vielen Menschen gehe: Er höre lieber Musik als Reden. Er fasste sich kurz und nahm ein Zitat des NDR-Chefdirigenten Alan Gilbert zum Anlass zu betonen, nach 30 Jahren Deutscher Einheit die Potenziale eines gemeinsamen Europas stärker auszuschöpfen.

Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert bekannte, dass er wie fast alle Menschen lieber Musik anstatt Reden hört.

Auf Europa zielten auch die Worte des Friedensnobelpreisträgers und früheren polnischen Staatspräsidenten Lech Wałęsa. Der 77-Jährige sagte: „Populisten und Demagogen zerstören die Idee eines vereinten Europas. Sie tun es nur deshalb, weil es keine Führung in Europa gibt. Seit 20 Jahren versuche ich Deutschland zu überzeugen, diese Führungsposition zu übernehmen.“

36 hochkarätig besetzte Veranstaltungen

Der frühere polnische Staatspräsident Lech Walesa mahnte eine Führung in Europa an, wenn nicht Populisten und Demagogen alles zerstören sollen,

Das Usedomer Musikfestival konnte unter Coronabedingungen komplett stattfinden – die endgültige Erlaubnis für die Durchführung traf Ende August, zwei Wochen vor dem ersten Sonderkonzert mit dem Baltic Sea Philharmonic im Festspielbüro in Heringsdorf ein. Insgesamt gab es 36 Veranstaltungen mit Norwegen im Mittelpunkt, aber neun Konzerte mussten wegen der sich verschärfenden Coronaregelungen in Norwegen und Dänemark und des damit einher gehenden Ausfalls der eigentlich angekündigten Künstler hochkarätig neu besetzt werden.

Insgesamt sahen etwa 4700 Besucher die Konzerte und Lesungen. Das ist ein Drittel der sonst rund 14 000 Festivalgäste. Mehr war jedoch wegen strikter Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nicht möglich. Alle Veranstaltungen waren stets restlos ausverkauft. Festivalintendant Thomas Hummel zieht trotz der schwierigen Situation eine positive Bilanz: „Vieles, was quantitativ, aufgrund der notwendigen Coronabeschränkungen und im Hinblick auf die Besucherzahlen nicht erreicht werden konnte, überbot die Qualität der musikalischen Darbietungen bei Weitem. Für viele Musiker waren es die ersten Konzerte nach mehrmonatiger Pause“, so der Intendant.

Das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung des Chefdirigenten Alan Gilbert und der international gefeierte Violoncellist Sheku Kanneh-Mason bestritten das Abschlusskonzert des Usedomer Musikfestivals in Peenemünde.

Junge Künstler nutzten Chance

Gerade junge Künstler durchlebten harte Zeiten. „Karrieretechnisch, beruflich war das Jahr 2020 für die meisten ein absolutes Desaster. Mir sind alle Konzerte und alle Probenspiele komplett weggebrochen. Darum ist es schön beim Usedomer Musikfestival zu sein. Es ist eine tolle Bereicherung für die Region“, meint der Baltic Sea Philharmonic-Musiker Maximilian Procop. Das vom Usedomer Musikfestival gegründete junge Orchester Baltic Sea Philharmonic läutete die 27. Saison unter der musikalischen Leitung von Stardirigent Kristjan Järvi unter dem Beifall von Publikum und Kritik mit einem Sonderkonzert zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit ein.

Zum Eröffnungskonzert am 19. September ersetzte das Ensemble kurzfristig den norwegischen Jazzsaxofonisten Jan Garbarek, der wegen sich verschärfender Corona-Restriktionen in Norwegen absagen musste. Andere hochkarätige Musiker aus Norwegen wie die Sopranistin Marianne Kielland oder der Violinvirtuose Jan Bjoranger konnten erscheinen, weil sie auf Tournee waren oder die strikten norwegischen Quarantäneauflagen auf sich nahmen.

Alan Gilbert dirigierte das NDR Elbphilharmonie Orchester während des Abschlusskonzertes in Peenemünde.

Treue Unterstützer

Mindestens genau so schön wie die abendlichen Konzerte waren die Meisterklassen für talentierte Nachwuchsmusiker und das junge Usedomer Musikfestival, das gemeinsam mit der Achterkerke Stiftung für Kinder organisiert wurde und in Schulen und Kindergärten auf Usedom hervorragende Resonanz fand. In diesem Jahr standen die Veranstaltungen unter dem Motto „Ludwig fun – wir feiern Beethoven“ anlässlich des 250. Geburtstages des Komponisten.

„Ein Festival unter Coronabedingungen zu organisieren, ist eine gewaltige Herausforderung. Das dies dennoch gelungen ist und alle geplanten Konzerte unter Auflagen stattfinden konnten, verdanken wir unserem Team und Unterstützern, aber auch all unseren Sponsoren, die dem Festival allesamt treu geblieben sind“, so Intendant Thomas Hummel. Gemeinsam mit seinem Team hofft er nun darauf, das Usedomer Musikfestival 2021 wieder in voller Breite und ohne das Coronavirus durchführen zu können.

Von Cornelia Meerkatz