Penemünde

Wenn das Publikum, kaum dass der letzte Ton verklungen ist, von den Sitzen springt und Standing Ovations gibt, wenn die Zuhörer von einem phänomenalen Konzert und einer unfassbaren Präzision der jungen Musiker sprechen, dann ist auf Usedom wieder Musikfestival-Zeit.

Mit einer Hommage an die gesamte Ostseeregion startete am Sonnabend das diesjährige Usedomer Musikfestival noch vor der offiziellen Eröffnung am 19. September mit einem Sonderkonzert des Baltic Sea Philharmonic unter der Leitung von Kristjan Järvi zu 30 Jahren Deutsche Einheit. Lange Zeit stand auf der Kippe, ob das Usedomer Musikfestival wegen der Corona-Pandemie überhaupt stattfinden kann.

Remix von Tradition und Innovation

Erst Ende Juli kam die erlösende Nachricht, dass es unter strengen Hygieneauflagen darf. Für alle Macher, aber auch für die Sponsoren des Festivals, war das eine ungeheure Motivation. Das Musikfestival, das weltweit zu den größten Themenfestivals gehört, ist damit in diesem außergewöhnlichen Corona-Jahr eines der wenigen Events in Europa, die stattfinden.

Unter dem Titel „Nordic Pulse“ erklangen bei diesem Sonderkonzert Werke von Komponisten aus Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, dem Baltikum, Polen und Deutschland, verwoben mit dem Sound einer neuen Generation.

Das Baltic Sea Philharmonic gastierte im Rahmen des Usedomer Musikfestivals mit einem Sonderkonzert "Nordic Pulse" in Peenemünde. Das Konzert war 30 Jahre Deutsche Einheit gewidmet und fand unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln statt. Quelle: Geert Maciejewski

In einem Remix von Tradition und Innovation waren neben alten Meistern wie Beethoven, Grief und Tsachaukowsky auch junge Komponisten wie Gediminas Gelgotas, Sven Helbig, Robot Koch und Kristjan Järvi zu hören.

Zwei Konzerte ohne jedes Notenblatt

Die Konzertatmosphäre im Kraftwerk des Historisch-Technischen Museums in Peenemünde war wegen der besonderen Bedingungen eine Besondere: Statt der sonst dicht an dicht sitzenden 1200 Zuhörer waren für die zwei Aufführungen des Konzertes am Nachmittag und am Abend jeweils 400 Karten verkauft worden, die Einhaltung eines Mindestabstandes damit überhaupt kein Problem. Kristjan Järvi und die 40 Musiker des Baltic Sea Philharmonic, die beide Konzerte auswendig, also komplett ohne jedes Notenblatt spielten, verstanden es vom ersten Ton an, das Publikum auf Spannung zu halten und mitzureißen.

Die unbändige Spielfreude jedes Einzelnen wurde in ein atemberaubendes Klangerlebnis verwandelt. Cornelia Pieper ( FDP), Generalkonsulin Deutschlands in Gdanks, sprach von einer neuen Form des Zusammenspiels. „Das ist einfach unglaublich, was die jungen Musiker hinbekommen“, schwärmte sie von der innovativen Kombination von Meisterwerken mit Clubmusik und elektronischen Effekten und Minimal Music.

Beethoven etwa hat man so wie in Peenemünde noch nie gehört. Sätze seiner Werke wurden durchmischt und in einen neuen Zusammenhang gestellt. Eine auf das Programm „Nordic Pulse“ abgestimmte fantastische Videoprojektion rundete den Auftritt ab. Solisten des Orchesters brillierten in verschiedenen Stücken des rund 70-minütigen Programms. Dazu gehörten der Klarinettist Alexey Mikhaylenko und der Fagotist Arseniy Shkaptsov oder Maximilian Procop auf der Viola.

Musiker senden positive Signale ins Land

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig genoss am Nachmittag das Konzert ebenso wie Altkanzler Gerhard Schröder und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (alle SPD). Schwesig dankte vor allem den Sponsoren, die trotz aller Ungewissheit bei ihrer Unterstützung geblieben waren und würdigte die Leistungen der vielen fleißigen Helfer hinter und vor der Bühne, die einen bis ins kleinste Detail durchdachten Hygiene- und Sicherheitsplan umsetzten. „Diese Begeisterung zeigt, dass es von der Landesregierung richtig war, das Festival stattfinden zu lassen“, betonte sie.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (r.) und Altbundeskanzler Gerhard Schröder (M.) mit ihren Ehepartnern vor Konzertbeginn in Peenemünde. Links Staatssekretär Patrick Dahlemann (alle SPD). Quelle: Staatskanzlei

Schröder, der für Gazprom arbeitet, einem Anteilseigner der Nordstream 2 AG, nahm am Konzert auf Einladung von Nordstream teil. Auch Geschäftsführer Matthias Warnig war aus der Schweiz eingeflogen. Die Nordstream 2 AG ermöglichte 2010 die Gründung des Baltic Sea Philharmonic Orchesters und sponsert seitdem alljährlich die Peenemünde-Auftritte der jungen Musiker.

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU), der am Abend das Konzert besuchte – Maskenpflicht bestand bis zum Sitzplatz und auf dem Weg durch die Maschinenhalle – dankte den Musikern mit den Worten „Ihr sendet positive Signale ins Land.“ Dann überreichte er Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals, einen Scheck über 30 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes.

30 Veranstaltungen geplant

Das Usedomer Musikfestival bietet bis zum 10. Oktober an die 30 Veranstaltungen – vom Konzert über die Lesung bis hin zur Synagogenrundfahrt – mit internationalen Stars stattfinden. Im Mittelpunkt des diesjährigen 27. Usedomer Musikfestivals steht dabei Norwegen. Das offizielle Eröffnungskonzert am 19. September in Ahlbeck bestreiten der international gefeierte Jazz-Saxophonist Jan Gabarek and Friends.

Das Baltic Sea Philharmonic ist im kommenden Jahr am 14. März in der Elbphilharmonie Hamburg und tags darauf am 15. März in der Philharmonie Berlin wieder zu erleben.

Von Cornelia Meerkatz