Liepe

Die Baltic Neopolis Virtuosi, vier junge Musiker des bekannten Stettiner Baltic Neopolis Orchestra, nehmen in Usedoms ältester Kirche im idyllischen Lieper Winkel am Sonnabend um 15 Uhr ihr Publikum mit auf eine spannungsvolle Reise in die Zeit der pommerschen Romantik. Pommerns großer Romantiker, Carl Loewe, auch Pommerscher Balladenkönig genannt, steht auf dem Programm. Über 40 Jahre lang hat er in Stettin gelebt. Vor 150 Jahren ist er gestorben und hat ein Werk hinterlassen, das die Baltic Neopolis Virtuosi, ein Spitzenensemble junger Musiker aus Stettin, in ihrer Stadt pflegen und nun auch zum Usedomer Musikfestival mitbringen. Zudem erklingt ein Werk von Emilie Mayer, Komponistin aus dem mecklenburgischen Friedland, die später noch acht Sinfonien geschrieben hat und Schülerin Loewes war.

Im romantischen Garten vor Usedoms ältester Kirche lädt die Kirchengemeinde außerdem zu Kaffee und Kuchen ein. Für Gemeindemitglied Editha Kirschke ist das Usedomer Musikfestival hier seit vielen Jahren eine feste Größe: „Es ist eine schöne Tradition geworden: Wir versorgen die Gäste in der Konzertpause mit regionalen Köstlichkeiten, unserem Butterstreuselkuchen zum Beispiel. Für den Dramaturgen des Festivals, Jan Brachmann, gibt es jedes Jahr ein Stück Donauwelle und die Musiker bekommen ein Frühstück mit saftigen Tomaten und knackigen Gurken aus den Gärten des Lieper Winkels.“

Karten für das Musikfestival: www.usedomer-musikfestival.de und 038378-34647 erhältlich.

Von Cornelia Meerkatz