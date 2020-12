Trassenheide

Für die Trassenheider gibt es auch in diesem Jahr ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Die Kurkarte für Familienangehörige wird auch 2021 von der Kommune subventioniert, wie die Gemeindevertretung einstimmig beschlossen hat.

Damit haben Einwohner, die in Trassenheide mit Hauptwohnsitz gemeldet sind, die Möglichkeit, für bis zu vier Familienangehörige kostenlose Kurkarten für das Urlaubsjahr 2021 zu beantragen. „Die Einwohner bekommen in den nächsten Tagen ein Schreiben mit dem Antragsformular“, sagt Bürgermeister Horst Freese. Die Kosten werden über den Eigenbetrieb abgerechnet und in den Gemeindehaushalt eingestellt.

Im zu Ende gehenden Jahr wurden 182 Anträge für 616 Personen gestellt. Für die Gemeinde entstanden Kosten von rund 7000 Euro. „Aufgrund der Pandemielage ist davon auszugehen, dass noch mehr Einwohner die Befreiungsmöglichkeit für Familienangehörige genutzt hätten. Deshalb haben wir uns entschieden, im kommenden Jahr dafür 18 400 Euro in den Haushalt einzustellen“, so Freese.

Die Haushaltslage der Gemeinde ermögliche die erneute Subventionierung. „Eine Verlängerung dieser Regelung müssen wir von der Haushaltslage abhängig machen. Die Corona-Krise schlägt sich empfindlich in den Kommunalfinanzen nieder“, so der Bürgermeister.

Eine Befreiung von der Kurabgabenpflicht von Familienangehörigen der Einwohner ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Das Kommunalabgabengesetz erlaube nur Befreiungen aus sozialen Gründen.

Von Henrik Nitzsche