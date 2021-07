Usedomer Pastor betont: Sommerzeit ist Urlaubszeit

Usedom

Millionen Menschen sind jetzt unterwegs zu mehr oder weniger weit entfernten Zielen. Staus und Warteschlangen werden länger. Die einen nehmen es gelassen, die anderen regen sich auf. Eigentlich müssten sie doch wissen, wie es langgeht. Denn es ist jedes Jahr dasselbe: Sommerzeit ist Reisezeit. In unseren Tagen vielleicht ein wenig mit Vorsicht zu genießen: Das Coronavirus gehört in unsere Lebenswirklichkeit.

Was suchen die Menschen – im Urlaub, in der Ferne? Oder – wie in diesem Jahr – verstärkt auch in der Nähe? Das Glück liegt immer in der Ferne, sagt jedenfalls der Reiseesel Mallorca in Janoschs Fabel „Komm, wir finden einen Schatz“. Um diese Suche nach Glück, nach Sinn, nach Erlebnissen und Erfüllung – oder wie immer man diese letzten, unverfügbaren Dinge des Lebens nennen will – scheint es auch den Reiseweltmeistern aus Deutschland zu gehen.

Eine Frage, die an jeden gerichtet ist

„Was sucht ihr?“ Das sind die ersten Worte Jesu im Johannes-Evangelium. Das ist die erste Frage, die Jesus seinen ersten beiden Jüngern stellt.

Diese Frage ist immer aktuell. Sie gilt für Urlauber genauso wie für die Einheimischen. Sie gilt für die Jugendlichen, die nicht so richtig wissen, was sie in ihrer Freizeit anfangen sollen. Sie gilt für die Menschen, die dem Glücksspiel oder Drogen verfallen sind. Sie gilt den Menschen, die scheinbar rastlos durch den Tag hetzen, denen, die meinen, ihr Glück immer noch nicht gefunden zu haben.

Auch der Glaube ist eine ständige Suche. Eine Suche nach Gott, nach Gewissheit, nach Hoffnung und Trost, nach Formen und Ausdrucksmöglichkeiten für den Glauben. Das geht nicht immer ohne Risiko, ohne Irrtümer. Die Geschichte der Kirche ist keine Erfolgsstory. Sie ist geprägt von Höhen und Tiefen. Es gibt Kapitel, die wir lieber vergessen wollen, weil sie blutig sind, weil der Irrtum groß war.

Wagnis und Risiko statt Gewissheit

Die Jünger fragen zurück: „Wo wohnst du?“ Sie suchen einen Ort für ihr Vertrauen. Doch ihre Suche führt sie nicht in das traute Heim, sondern auf die Straße, auf den Weg mit Jesus und zu den Menschen. Wagnis und Risiko statt Sicherheit. Suchen und finden – Wagnis und Gewissheit – beides gehört zum Leben und zum Glauben dazu.

Glaubensgewissheit hat Überzeugungskraft. Die Geschichte unserer Kirche zeigt: Es gab und gibt immer wieder Menschen, die keine Scheu haben, offen und ehrlich und überzeugend von ihrer Glaubensgewissheit zu reden und danach auch zu leben. Was suchen wir? Vielleicht dies: Ein Stück Gewissheit, dass wir getragen sind von der Liebe Gottes; dass unser Leben nicht umsonst ist; dass am Ende alles einen Sinn hat. Wir brauchen das, um zuversichtlich in die Zukunft schauen zu können. Bleiben Sie behütet!

Von Christoph Tiede