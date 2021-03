Usedomer Pastorin über sympathische Eigenschaften von Menschen

Morgenitz

Es gibt so viele kluge Geschichten, zum Beispiel darüber, dass die Dinge anders sind als man glaubt. Hier eine von Anthony de Mello (1931–1987). Meines Wissens ist er nie auf Usedom gewesen, aber die Geschichte könnte sich auch an der Ostsee abgespielt haben:

„Eine fünfköpfige Familie war glücklich, einen Tag am Strand zu verbringen. Die Kinder badeten im Meer und bauten Sandburgen, als eine kleine alte Dame auf sie zukam. Ihr graues Haar wehte im Wind und ihre Kleidung war schmutzig und zerlumpt. Sie murmelte vor sich hin, während sie Gegenstände vom Boden aufhob und in ihre Tasche tat. Die Eltern riefen die Kinder zu sich und sagten, sie sollten sich von der alten Dame fernhalten. Als sie vorbeiging, lächelte sie der Familie zu: Aber ihr Gruß wurde nicht erwidert. Viele Wochen später erfuhren sie, dass die kleine alte Dame es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, Glasscherben am Strand aufzuheben, damit sich die Kinder nicht die Füße aufschnitten.“

Die Familie ist in eine Gedankenfalle getappt: Das Äußere der kleinen alten Dame war ihnen fremd, also erwarteten sie von ihr nichts Gutes. Schubladendenken nennt man das. Eine große Ungerechtigkeit ihr gegenüber und ihren menschenfreundlichen Absichten.

„Aber Gott sieht das Herz an.“

Na klar: Alles, womit sich ein Mensch nach außen zeigt, beruht auf einer Entscheidung: für eine bestimmte Automarke, für oder gegen ein bestimmtes Zeitungsabo oder eher das Internet, für eine Art, sich zu kleiden. Aber das sind Entscheidungen, die diese eine Frage des Lebens betreffen. Diese sagen jedoch nichts darüber aus, wie sich dieser Mensch in anderen Fragen entscheidet. Niemand weiß, ob der Daimler-Fahrer ein fröhlicher Vater ist und welche Bücher er gerne liest.

„Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.“ Das ist ein Blick, der den Menschen gerecht wird.

Es ist eine große Freude, im Innern von Menschen sympathische Eigenschaften zu entdecken. Aber es ist ein großer Schrecken, auf verborgene dunkle Seiten zu stoßen. Es wäre nicht gerecht, den Blick davor zu verschließen.

Oft bemühe ich mich, zu begreifen, dass Gott diese ganze Bandbreite von Menschen kennt und niemanden aufgibt; nicht die herzensgute, aber schmutzige kleine alte Dame, nicht die sympathische Frau, die im Verborgenen menschenverachtende Dinge tut und nicht die Familie, die in Schubladen denkt. Ehrlich gesagt, fällt es meinem Verstand schwer, dies zu begreifen, aber mein Herz sagt, dass das gut und gerecht ist.

Von Annegret Möller-Titel