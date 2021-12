Usedomer Pedelec-Verleih verzögert sich: Das ist der Grund

Ückeritz

Eigentlich wollte der Radverleiher „UsedomRad“ zum Jahresende die erste Verleihstation für Pedelecs eingerichtet haben. Das Projekt verzögert sich nun. Geschäftsführer Axel Bellinger begründet das mit „internationalen Lieferschwierigkeiten. Die Hightech-Komponenten für die Räder und die Stationen kommen aus China. Von dort Ware zu bekommen, ist derzeit schwierig. Zusammengebaut wird alles in Deutschland“, sagt Bellinger.

Er plant mit seinem Geschäftspartner Enrico Krohn auf der Insel und dem Festland (Wolgast, Anklam) ein Online-Pedelec-Verleihsystem mit dem Namen „Pedelec Power Usedom“. Im Juli dieses Jahres erhielten sie dafür 2,42 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ des Bundes. Die Gesamtinvestition liegt bei 3,2 Millionen Euro. 400 000 Euro gab es vom Land. Den Rest finanziere „UsedomRad“ aus Eigenmitteln und Premiumpartnern, wie der Seetel-Gruppe, der Gemeinde Ückeritz, den Kaiserbädern und Energie Vorpommern.

Station ist autark mit Solarstrom

Dafür sollen sukzessive 1000 Elektrofahrräder, sogenannte Pedelecs, angeschafft werden. Diese können dann an 45 neuen Verleihstationen abgeholt und wieder abgegeben werden. „Ich hoffe, dass wir im zweiten Quartal 2022 die erste Ladestation am Abzweig Lieper Winkel aufstellen können. Im dritten Quartal sollen dafür die Räder kommen. Die Station ist völlig autark mit Solarstrom“, sagt Bellinger. 100 Räder sollen in dem System nur für die Bevölkerung im Lieper Winkel angeschafft werden.

Die Räder können bequem über eine Handy-App ausgeliehen werden. Die nächsten Stationen sind in Ückeritz und den Kaiserbädern geplant. „Ende 2023 rechne ich damit, dass wir dann die letzten 100 Räder bekommen“, so der Geschäftsführer.

Pedelecs unterscheiden sich von einem E-Bike in ihrer Geschwindigkeit, die bis 25 km/h begrenzt ist. Ein weiterer Unterschied zum E-Bike: Beim Pedelec schaltet sich der Motor zu, sobald die Pedale benutzt wird. Bei einem E-Bike ist keinerlei Pedalkraft notwendig. Das Pedelec ist verkehrsrechtlich ein Fahrrad, das E-Bike ein Kleinkraftrad.

Hinzu kommen noch Lastenfahrräder: „Dank eines weiteren Fördermittelbescheides bekommen wir noch 60 elektrische Lastenräder, die in das Verleihsystem integriert werden“, sagt Bellinger. Wann diese Räder kommen, steht noch nicht fest.

Von Henrik Nitzsche