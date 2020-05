Usedomer Physiotherapeutin feiert 25-jähriges Dienstjubiläum

Usedom

25 Jahre ist es in diesen Tagen her, dass sich die Physiotherapeutin Simone Köster in Usedom selbstständig gemacht hat. Sie hat diesen Schritt nie bereut und ist zum Dienstjubiläum mit vielen Glückwünschen und Blumen bedacht worden.

Die 56-Jährige kommt aus dem thüringischen Gotha, wo sie an der Fachschule als medizinisch-technische Assistentin ausgebildet wurde. Als es sie der Liebe wegen 1984 auf die Insel Usedom verschlagen hat, nahm ihre berufliche Weiterbildung noch einmal Fahrt auf. Sie ließ sich am Wolgaster Krankenhaus zur Masseurin und Bademeisterin ausbilden und arbeitete in diesem Beruf mehrere Jahre an der Reha-Klinik in Ückeritz.

Anzeige

1995: Schritt in die Selbstständigkeit

1995 kam dann der Schritt in die Selbstständigkeit, als sich in Usedom im Haus „Elise“ die Möglichkeit bot, eine eigene Praxis zu eröffnen. Berufsbegleitend hat die couragierte Thüringerin dann noch einmal die Schulbank gedrückt und hat sich fortan auch als examinierte Physiotherapeutin bei Patienten und Ärzten Respekt und Anerkennung erworben. 15 Praktikanten hat sie ein Stück auf ihrem Ausbildungsweg begleitet.

Weitere OZ+ Artikel

Mit dem Umzug ins sogenannte „Stadtquartier“ an der B 110 hat Simone Köster Anfang 2018 dann endlich die Praxisräume gefunden, von denen sie immer geträumt hat. Auf 130 rollstuhlgerechten Quadratmetern kann sie seit gut zwei Jahren schalten und walten und ihr Angebot zum Beispiel durch verschiedene Wellnessbehandlungen sogar noch erweitern. Das enorme Arbeitspensum ist indes nur mit Hilfe ihres eingespielten Teams zu bewältigen.

Dringend weiterer Mitarbeiter gesucht

Trotz aller Anstrengungen müssen Patienten mitunter wochenlang auf einen Termin warten, weshalb Simone Köster dringend einen weiteren Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sucht. Von der Corona-Krise ist die Praxis zum Glück nicht betroffen, weil die von Ärzten verordneten Behandlungen als medizinisch notwendig gelten.

Inzwischen können aber auch Privatzahler wieder Kontakt zu den Physiotherapeuten aufnehmen. Für all jene, die die neuen Räumlichkeiten noch nicht kennen, plant Simone Köster einen Tag der offenen Tür.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von Ingrid Nadler