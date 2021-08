Karlshagen

Wenn Lorenz Schmidt mit seinem strahlend weißen T-Shirt durch den Ort geht, dann bekommen manche Autofahrer um ihn herum oft flinke Füße. Auf seinem Oberteil steht nämlich „Ordnungsamt“ geschrieben. Die Autofahrer laufen noch mal zu ihrem Fahrzeug, um es aus dem Halteverbot zu fahren oder legen noch eilig ein Parkticket hinter die Windschutzscheibe. Die OZ begleitete den Mann im Rahmen der Serie „24 Stunden Usedom“ in der Zeit von 11 bis 12 Uhr bei seiner Arbeit.

„Ich möchte nicht bestrafen, sondern für Ordnung sorgen“

Lorenz Schmidt heißt im richtigen Leben ganz anders, denn in der Öffentlichkeit möchte er lieber nicht mit seinem bürgerlichen Namen stehen. Mit seinem Job ist er primär nicht unterwegs, um wahre Freunde fürs Leben zu finden. Schmidt verteilt nämlich die unliebsamen Tickets hinter dem Scheibenwischer, die Autofahrer fürs Falschparken bekommen. Er selbst versteht sich aber nicht als jemand, der durch die Gegend zieht, um die Menschen zu bestrafen. „Es muss aber Ordnung herrschen“, sagt er. Das kleinste Vergehen wird mit 10 Euro geahndet und steigert sich mit der Zeit.

Camper bleiben dauerhaft auf den Parkplätzen mit Wohnmobilen stehen

Sein Revier sind die Parkplätze, Geh- und Radwege zwischen Trassenheide und Peenemünde. Dort kennt er so ziemlich alle Ecken, an denen Urlauber ihre Autos, Wohnmobile und andere fahrbaren Untersätze abstellen. „Die Wohnmobile wurden in den vergangenen zwei Jahren immer mehr – genauso wie Radfahrer“, sagt er. Ein Grund dafür sieht er darin, dass sie Gäste durch die Corona-Einschränkungen unabhängig von Pensionen, Hotels und Ferienwohnungen Urlaub machen wollen. Er sieht aber auch Grenzen, die überschritten werden. „Es geht zum Beispiel nicht, dass Urlauber auf Parkplätzen dauerhaft stehen. Es kam schon vor, dass Markisen ausgerollt und Stühle rausgeholt wurden“, sagt er. Oft reiche eine Ermahnung ein paar nette Worte, dann klärt sich die Sache auf.

Lautstärkemessungen gehören auch dazu

Doch es sind nicht nur die parkenden Autos, die ihn täglich beschäftigen. Auch die Hundeverordnungen, die Satzungen der einzelnen Gemeinden oder auch die Drohnengesetze muss er kennen. „Es gibt auch Einwohner oder Urlauber, die sich über zu laute Partys oder andere Veranstaltungen beschweren. Dann komme ich mit einem Messgerät und schaue nach“, erklärt er.

Wildparkerei muss unterbunden werden

Wenn Lorenz Schmidt auf Arbeit kommt, geht zunächst ein Blick Richtung Himmel. „In den kommenden Tagen soll es trüber werden, wohl auch stürmischer und mehr Regen“, sagt Schmidt. Für ihn heißt das, dass ganz viele Touristen wieder nach Peenemünde fahren, um sich dort in Museen und Ausstellungen die Zeit zu vertreiben. „Ich schaue, ob die Autofahrer nicht wild am Fahrbahnrand parken und ob jeder sein Ticket gelöst hat“, sagt er. Mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß geht er bei er Arbeit vor. „Manchmal passiert es auch, dass die Autofahrer ein Ticket lösen, aber es durch einen Windstoß in den Fußraum weht.“

Beleidigungen kommen manchmal vor

Es gibt aber auch Autofahrer, die ihn beleidigen und scharf angehen. Dass der Mittelfinger gezeigt wird oder mal ein Schimpfwort rausrutscht, passiert. Idiot, Arschloch oder auch „scheiß Ossi“ wurden schon ausgesprochen. „Ich lasse die Beschimpfungen aber nicht an mich heran. Es geht ja nicht gegen mich persönlich, sondern gegen die Uniform – ähnlich wie bei der Polizei“, sagt er. Zwei Mal musste er schon vor Gericht wegen einer Zeugenaussage zu einem Sachverhalt erscheinen. „Es ging meist um geringe Beträge, aber die Falschparker schaukeln sich die Fälle mit ihren Anwälten bis zu Gericht hoch“, sagt er. Verständnis hat er dafür meist wenig. „Hätten sie ihr normales Tagesticket gelöst – welches im Normalfall günstiger ist als ein Verwarngeld – wäre jede Menge Ärger erspart geblieben.“

Schauspielerei der Autofahrer

Schmidt muss aufpassen, dass er im Alltag nicht von den Autofahrern hinters Licht geführt wird. „Es gibt viele Ausreden, die ich mir jeden Tag anhören muss“, sagt er. Eigentlich könnte er davon fast ein Buch schreiben. Viele Autofahrer legen auch ihr schauspielerisches Können an den Tag, um Schmidt von ihrer Ausrede zu überzeugen. „Wenn es wirklich plausibel ist, dann kann man nochmal über den Fall reden, aber wenn derjenige ein zweites Mal mit der gleichen Ausrede um die Ecke kommt, schreibe ich ein Ticket“, erzählt er. Wenn richtig viel los ist, kommen bis zu 170 Verwarnungen am Tag zusammen. „Es kommt auch immer auf die Wetterlage an“, erklärt er.

Jeder Autofahrer wird gleich behandelt

Nach Dienstschluss zieht sich Schmidt wieder sein weißes T-Shirt mit dem Ordnungsamt-Aufschrift aus. „Dann bin ich wirklich privat unterwegs. Privates und Dienstliches muss getrennt werden. Ich kann nicht jemanden verwarnen, wenn ich ihn privat nicht leiden kann“, sagt er. Sein Grundsatz im Berufsalltag lautet, dass jeder Autofahrer gleich zu behandeln ist. Sei es der Porsche-Fahrer oder die vierköpfige Jugendgruppe im Kleinwagen.

Von Hannes Ewert