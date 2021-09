Usedomer Reitturnier: Großes Können hoch zu Ross

Usedom

„Wir sind sehr glücklich. Unser großer Aufwand in die Vorbereitung des Reit- und Fahrturniers an den Peenewiesen der Stadt Usedom hat sich gelohnt“, resümiert der Chef des REV Insel Usedom, Olaf Hagemann. Durch die Coronapandemie gab es eine Pause von 18 Monaten, da war es schwierig, andere Vereine fürs Turnier zu gewinnen. Aber mit der Unterstützung der Mitglieder, deren Partner und vieler Eltern seien zwei Tage schöner Reit- und Fahrsport erlebbar gewesen. Und die vielen Besucher hätten deutlich gezeigt, dass sie sich freuen, wieder Sport live erleben zu können.

Bei 26 Prüfungen lagen 300 Nennungen vor. Am Samstag standen alle Reitprüfungen auf dem Programm. Dabei stellten auch die jüngsten Reiter ihr Können unter Beweis. In der Klasse L war dann in Dressur und Springen hohes Niveau gefordert.

Glückliches „Pferdemädchen“ Anna

Anna Häger (14) aus Stoben ging als letzte Starterin beim Zwei -Phasen-Spring -Wettbewerb mit pinkfarbenen Kostüm, auf ihren Warmblüter Shalimar auf den Parcours. Schon frühzeitig begeisterte Vater Henry Häger seine Tochter für den Reitsport. Das „Pferdemädchen“ bereitete sich mit Unterstützung von Freundin Louise Gottschling auf ihren Auftritt vor. „Mit Anna kann man sprichwörtlich Pferde stehlen. Nur am Tag ihrer Jugendweihe saß nicht auf einem Pferderücken“, sagt sie.

Flott und sicher fegte sie im Wettbewerb über den Kurs, vom zahlreichen Publikum aufmerksam verfolgt. Doch beim vierten Hindernis fiel ein Balken, vier Strafpunkte. Da nützte auch die gute Zeit von 39:14 Minuten nichts. „Schade, da habe ich mich sehr geärgert“, so die Neuntklässlerin, die Deutsch und Sport als ihre Lieblingsfächer nennt. Natürlich musste sie von ihrem Team getröstet werden. Ihre Teamgefährtin Jenny Schönfeldt konnte sich in diesem Wettbewerb als Zweite glänzend platzieren.

Gute Platzierungen der Gastgeber

Olaf Hagemann leitet als Vereinsvorsitzender den REV Insel Usedom. Quelle: Gert Nitzsche

Beim Caprilli Test landeten Tessa Meister und Lucy Bornhöft (beide REV Insel Usedom) auf den ersten beiden Plätzen. Zweite Plätze gab es für den REV Insel Usedom auch mit Jule Christin Gürgens in der Dressur Kl. A, Betty Ameli Höft im Führzügel WB und Laura Krüger im WB Schritt-Trab. Für den Wolgaster Reitverein errang Pia Bertram in der Springprüfung Kl M den 1. Platz. Großes Interesse fanden auch die Fahrwettbewerbe am Sonntag.

Die ganz kleinen Besucher konnten sich beim Ponyreiten und Kinderschminken vergnügen. Unterdessen waren die Mitglieder des Usedomer Vereins für die Versorgung der Teilnehmer und Gäste zuständig. „Mein Dank gilt der Stadt Usedom für die Bereitstellung der Anlage. Dazu allen Helfern, stellvertretend nenne ich Helma Bluhm und Burkhardt-Hans von Severen“, so der zufriedene Vereinschef Olaf Hagemann nach dem Turnier.

Von Gert Nitzsche