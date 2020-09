Usedom

Rico Baumann ist Usedomer mit jeder Faser seines Herzens. „Ich kenne hier wirklich jeden Winkel, weil ich schon als kleiner Steppke überall herumgeströbt bin“, sagt der 42-Jährige und fügt schnell hinzu, dass er sich nicht vorstellen könne, jemals aus seiner kleinen Stadt wegzuziehen.

Womit jede Unklarheit beseitigt ist – Baumann meint die Stadt Usedom. Er ist kein Zuschauer, keiner, der hämisch über Dinge lästert, die noch nicht in Ordnung sind. Wer wüsste es nicht, dass Usedom es nach der Wende schwer hatte. Auch weil durch die großen Märkte an der Peripherie die kleinen Läden, die den Markt so nett umsäumt haben, größtenteils verschwunden sind. Mit dem neuen See-Center keimt auch in Baumann Hoffnung auf, dass der Dornröschenschlaf nun langsam zu Ende geht.

Es wurmt ihn, dass etliche der kleinen Geschäfte zu Wohnungen umgebaut werden, weil das eine spätere Umkehr unmöglich mache. Nur noch am Rande erwähnt Rico Baumann seine Enttäuschung darüber, dass die Vorpommersche Landesbühne sich aus Usedom zurückgezogen hat. Er gehörte zu den Aufrüttlern, die damals von Haus zu Haus gegangen sind und (letztlich vergeblich) Unterschriften gegen die Aufgabe des Festspiel-Standortes gesammelt haben.

Zum See-Center gehört Kultur

Aber ohne Kultur ist das See-Center nicht komplett, beharrt Baumann und freut sich umso mehr, dass sich in letzter Zeit schon zweimal Jung und Alt im Hafen getroffen und in gemütlicher Runde zu Musik der Gruppe „Devons“ gefeiert haben. Das zeige, wie viel Eigeninitiative und Spontanität in den Usedomern steckt. Dass die Band am Ende mit dem zufrieden war, was im Hut gelandet ist, sei großartig.

Der Usedomer hat sich gerade einen Aufnahmeantrag für den Heimatverein besorgt und arbeitet als berufener Bürger aktiv im Tourismusausschuss mit. In dieser Gruppe haben sie kürzlich darüber beraten, an welchen Häusern der Altstadt Tafeln angebracht werden könnten, auf denen kurz deren Geschichte skizziert wird. Er nennt als Beispiele die Apotheke, die Kirche und den Hafen. „Die heimatgeschichtliche Ausstellung, die im Obergeschoss des Rathauses geplant ist, könnte ein wichtiger touristischer Ausgangspunkt für die Erkundung der Stadt werden.“

Drei Stimmen fehlen für SPD-Mandat

Man merkt dem Vater eines 13-jährigen Sohnes an, wie viel Lust er hat, sich aktiv einzubringen. Bei der letzten Kommunalwahl haben ihm drei Stimmen für ein SPD-Mandat gefehlt. Macht nichts. Er will beim nächsten Mal wieder antreten und würde sich freuen, wenn das auch andere seines Jahrgangs tun würden. Er weiß durchaus das Privileg zu schätzen, keinen langen Weg zur Arbeit zu haben. „Mit dem Fahrrad bin ich in drei Minuten da. Wenn ich mir Zeit lasse, dauert’s fünf“, übertreibt er (nur) ein bisschen.

Der 42-Jährige hat nach der Schulzeit beim damaligen Möbel-Discounter „Preisbrecher“ eine Lehre als Lagerist gemacht und ist dem später als „Hoco“ bekannt gewordenen Möbelgeschäft in Usedom treu geblieben. Das sind jetzt 26 Jahre. Vor zwei Jahren ist ihm der Chef-Posten angeboten worden. „Ich habe in den ersten Wochen beinahe jede Nacht von Zahlen geträumt“, beschreibt der Verkaufsstellenleiter seine anfängliche Gefühlslage. Inzwischen hat er sich eingefuchst, besucht Messen, um auf dem Laufenden zu bleiben und seinen Kunden ein gutes Sortiment anbieten zu können. Hoco hat sechs Filialen in der Region. „Ich kann ganz eigenständig agieren.“

Eine, die sich sehr über Ricos Entwicklung freut, ist Bärbel Pfarr, eine seiner früheren Lehrerinnen. „Man wächst mit seinen Aufgaben“, hat sie ihm beim Händeschütteln gesagt und dabei ein bisschen mit den Augen gezwinkert.

Von Ingrid Nadler