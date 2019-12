Usedomer SPD fordert mehr Polizeipräsenz

Usedom

Die SPD-Fraktion des Usedomer Parlaments fordert mehr Polizeipräsenz in der Stadt und im Umland. Dazu will Fraktionschef Günther Jikeli in der nächsten Stadtvertreterversammlung einen Antrag einbringen. Das Amt Usedom-Süd soll beauftragt werden, dazu mit der Polizeiinspektion Anklam Verhandlungen aufzunehmen. „In Usedom muss wieder eine Polizeistation eingerichtet werden“, fordert Jikeli.

Polizeisprecher André Krosse ist irritiert: „ Usedom hat doch eine Polizeistation. Zwei Kontaktbeamte sind für den Bereich zuständig.“ Die Station befindet sich am Markt 7, im Gebäude der Amtsverwaltung Usedom-Süd. Laut Jikeli handelt es sich um ein kleines Büro. „Das ist eine Lachnummer“, sagt der SPD-Fraktionschef. Laut Krosse gibt es dort Sprechzeiten (Donnerstag von 13 bis 16 Uhr), die „mal so, mal so“ genutzt werden. Koordiniert wird die Station vom Heringsdorfer Polizeirevier. Ähnlich verhalte es sich mit der Polizeistation in Karlshagen, die auch nicht rund um die Uhr besetzt ist. Sie wurde 1998 eingerichtet. Viele Jahre gab es auch eine Polizeistation in Zinnowitz.

„Wir brauchen in Usedom wieder eine Polizeistation wie vor Jahren nahe des Anklamer Tores. Dort hatte man das Gefühl, dass die Polizei immer vor Ort war. Gerade in den letzten Wochen habe ich den Eindruck, dass die Straftaten wieder zugenommen haben“, so Jikeli.

Am vorigen Wochenende wurde in der Stadt ein Transporter aufgebrochen und Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen nach einer Verfolgungsjagd in Gneventhin stellen. Im Sommer wurden am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr und der Grundschule verfassungsfeindliche Schmierereien festgestellt. Die Wände wurden großflächig mit Hakenkreuzen, SS-Runen und „Heil“ beschmiert. Die Polizei hat inzwischen einen 18-jährigen Usedomer (die OZ berichtete) als Tatverdächtigen ermittelt.

Mitte November wurden zwei Boote bei einem Feuer zerstört. Das Segelboot und das Motorboot hatten auf zwei getrennt voneinander abgestellten Bootsanhängern auf einem Parkplatz in der Stadt Usedom gestanden. Anfang des Jahres wurde ein 30 Jahre alter Pkw Mercedes in Wilhelmshof bei Usedom abgefackelt.

Bis zur nächsten Stadtvertretersitzung will Jikeli zu dem Thema mit den anderen Fraktionen das Gespräch suchen.

Von Henrik Nitzsche