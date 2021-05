Neuendorf/Lütow

„Zu DDR-Zeiten war Schafwolle noch richtig was Wert – fast mehr als das Fleisch selbst. Da bekam man 85 Mark für ein Kilogramm Wolle“, erinnert sich Anja Debniak vom Bioladen „Villa Kunterbunt“ in Neuendorf auf dem Gnitz. Es gibt kuriose Geschichten, in welchen ganze Schafsherden über Nacht verschwanden, tagelang nicht auftauchten und dann wieder an ihrem Platz waren – frisch geschoren versteht sich. „Die Menschen haben sich darum richtig gerissen – alle wollten Schafwolle“, so Debniak.

Seit rund 15 Jahren handeln Anja Debniak und ihr Mann Axel Schwenn mit den Produkten, um damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. In ihrem Shop verkaufen sie unter anderem Mützen, Pullover, Jacken und Co. aus Schafswolle. Das Geschäftsmodell hat auch jahrelang gut funktioniert.

Verarbeitung in Sachsen findet dieses Jahr nicht statt

In den vergangenen Jahren tingelte regelmäßig ein Lastwagen zu den Schäfern, um die geschorene Wolle einzusammeln. „Die Verarbeitung fand in Sachsen statt. Dort sind die Lager aber jetzt rappelvoll, da fast nichts mehr ins Ausland exportiert werden kann.“ In Sachsen wurde die Wolle zum Faden gesponnen. Daraus hätte man Kleidung fertigen können.

Heute sei der Absatzmarkt weltweit vollkommen zusammengebrochen – die Erlöse gehen auf ein Minimum zurück. „Heute würde man für ein Kilogramm Schafwolle gerade mal fünf Cent bekommen. Das ist ein Witz. Rein theoretisch könnte man die frisch geschorene Wolle dann gleich entsorgen“, sagt Anja Debniak. Pro Schaf fallen zwei bis drei Kilo Wolle ab. „Rechnet man dann noch die Kosten für den Helfer mit ein, welcher die Schafe schert, ist es ein großes Zuschussgeschäft“, erklärt sie.

Handelsstreit zwischen den USA und China

Hintergrund dieses weltweiten Preisverfalls ist, dass ein Großteil der Wolle aus Deutschland nach China exportiert wird. „In China befindet sich der größte Wollmarkt der Welt. Die Chinesen verspinnen die Wolle, fertigen daraus Kleidungsstücke und exportieren diese dann wiederum in die Welt“, so Debniak.

Allerdings belegte der ehemalige US-Präsident Donald Trump in seinem Handelsstreit mit China die Waren mit sogenannten Strafzöllen. Das heißt, viele Produkte, welche von China in die USA exportiert werden, müssen mit zusätzlichen Zöllen belegt werden und sind teurer. „Die Lager in Neuseeland, Deutschland und anderen Ländern sind voll und sie werden die Ware nicht los. Das ist leider normale Marktwirtschaft“, erklärt sie. Zunächst muss also das aufgebraucht werden, was vor Ort liegt.

Die Entsorgung der Wolle wäre zu schade

Der Handelsstreit zwischen den Chinesen und den Vereinigten Staaten reicht demzufolge bis in die kleine vorpommersche Gemeinde Neuendorf/Lütow. „Die Entsorgung der Schafwolle ist aber zu schade“, sagt Usedoms einziger Berufsschäfer Axel Schwenn. Andere Verarbeitungsmethoden mussten ausprobiert werden, damit die Wolle nicht in der Mülltonne landet. „Wir haben uns an eine Firma in Bayern gewandt, denn die kann unsere Wolle zu Schafwollpellets verarbeiten“, erklärt er.

Die Wollpellets seien ideal zum Düngen von Obst und Gemüse, Grün- und Zierpflanzen, Rollrasen sowie zur natürlichen Schneckenbekämpfung. Debniak erklärt, dass wenige Pellets rund um ein Salatbeet schon ausreichen, um die Schnecken auf natürliche Art und Weise zu verscheuchen. „Sie mögen die Trockenheit der Pellets nicht und müssten dann sehr viel Schleim produzieren.“

Die Schafwolle besteht aus Stickstoff (10 bis 12 Prozent), rund 0,15 Prozent Phosphat, 4 bis 6 Prozent Kalium, knapp zwei Prozent Schwefel, 0,05 Prozent Magnesium und 85 Prozent organische Substanzen. „Das ist alles reine Natur. Manche benutzen auch die Wolle, um sie um Bäume zu wickeln. Damit soll unter anderem der Eichenprozessionsspinner abgehalten werden“, sagt Anja Debniak.

Die Hofladenbetreiberin verpackte die Pellets in handelsübliche Ein-Kilo-Päckchen und möchte diese nun verkaufen. „Viele kennen diese Methode des Düngens noch gar nicht.“ Erste Gärtnereien der Insel signalisierten bereits Interesse an dem Dünger.

Von Hannes Ewert