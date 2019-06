Usedom

Nach der Wahl gab es in der Stadt Usedom ein beherrschendes Thema – die Schlammschlacht zwischen Bürgermeister Jochen Storrer (Unabhängige Bürgerliste/UBL) und seinem Herausforderer bei der Bürgermeisterwahl, Günther Jikeli ( SPD). Storrer wehrt sich nach eigener Aussage gegen die andauernde Anschuldigung des Sozialdemokraten, er habe kurz vor der Kommunalwahl Flugblätter verteilt und darauf Jikeli diskreditiert.

Vor diesem Hintergrund wurde mit Spannung die konstituierende Sitzung der Stadtvertreter am Dienstagabend im Rathaus erwartet. Es fiel kein böses Wort. Der wiedergewählte Bürgermeister – Storrer bekam 544 Stimmen, Jikeli 276 – appellierte zu Beginn an die Stadtvertreter, „ Fairness und gegenseitige Achtung walten zu lassen. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt. Alle, die gewählt wurden, sind jetzt in der Pflicht.“

Nach seiner Ernennung zum Stadtoberhaupt folgte die Wahl seiner Stellvertreter, die auf Antrag von Jikeli geheim durchgeführt wurde. Erster stellvertretender Bürgermeister der Stadt Usedom ist Olaf Hagemann (UBL), der sich mit acht zu vier Stimmen gegen Gert Wendlandt ( CDU) durchsetzte. Als zweites stellvertretendes Stadtoberhaupt wurde Grit Kaspereit (UBL) gewählt, die ebenfalls acht Stimmen bekam. Erneuter Verlierer war auch hier Wendlandt, der nur vier Stimmen holte.

Im Ausschuss Kultur, Tourismus und Sport sind nun fünf Stadtvertreter und drei berufene Bürger involviert. Im Bauausschuss sind es ebenfalls fünf Stadtvertreter, die von zwei sachkundigen Einwohnern unterstützt werden. Der Sozialausschuss ist besetzt von drei gewählten Vertretern und zwei Einwohnern. Der Wahl vorausgegangen war die zweimalige Änderung der Hauptsatzung. Auch in der Geschäftsordnung der Stadt gab es eine Überarbeitung, um die Einwohner noch früher in geplante Bauprojekte einzubeziehen. Die Informationskette reicht von der Einwohnerfragestunde in der Stadtvertretung, dem Amtsblatt bis zu einer Einwohnerversammlung.

Henrik Nitzsche