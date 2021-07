Heringsdorf

„Spielen bringt Menschen zusammen. Ich spiele wahnsinnig gerne.“ Das kann Heiner Wöhning jetzt den ganzen Tag. Von Dienstag bis Sonntag am Strand unterhalb des Heringsdorfer Piratenspielplatzes hat der Spiele-Erfinder nun eine Bühne aus Sand. „Spiel(t)raum am Meer“ heißt das Projekt des Eigenbetriebes der Kaiserbäder, das am Strand von Familie Iden im Juli getestet wird.

Von 11 bis 17 Uhr gibt es eine bunte Welt der Spiele und mittendrin Heiner und Sieglinde Wöhning, die erklären, mitspielen und Lust machen wollen auf Geräusche-Memo mit gleich klingenden Dreiecken, Denk- und Geschicklichkeitsspielen. „Wir haben Profis am Start“, sagt Mirko Krentz vom Eigenbetrieb zu seinem „Personal“.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bielefelder sind bestens bekannt auf Usedom, schließlich haben sie 20 Jahre mit den Idens am Fischerstrand das große Spielefest zu Ostern organisiert. Zwei Jahre lang fiel es coronabedingt aus. Das wird es so auch nicht mehr geben, sagt Wöhning. „In all den Jahren haben wir immer mal den Gedanken gehabt, das Spielen auch im Sommer an den Strand zu holen“, so der Bielefelder.

Nun hat es geklappt. Zelte stehen am Strand, falls ein Regenschauer die Spielgemeinschaft überrascht. „Wir haben uns bewusst für einen bewachten Strandabschnitt entschieden, weil die Familien ja kommen und hier kostenlos Spaß haben sollen“, sagt Wöhning und zeigt auf den benachbarten Rettungsturm. Nicht nur die Kleinen sollen zu Kreisel, Bingo, Kegel und Kugel greifen. „Wir werden auch die Erwachsenen animieren, mitzumachen“, so Wöhning, der sich keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen kann. Zu den täglichen Angeboten – Montag ist Ruhetag – kommen spezielle Offerten an Wochenenden von Partnern und Spielefirmen.

Kreative Holzspielzeuge aus Leipzig

Vom 9. bis 11. Juli gibt es beispielsweise „GoPop“, „Trilos“ oder „Cubimag“ vom Familienunternehmen HCM Kinzel, was sich seit Jahren mit Spielwaren und Geschenkartikeln beschäftigt. Ende Juli (23. bis 25.) versprechen die Wöhnings den großen Amigo-Ferienspaß mit „vertrauten Spielideen und aktuellen Neuheiten“. „holzArt-Leipzig“ wird am letzten Wochenende mit kreativen Holzspielen auf Usedom erwartet. „Die Spiele sollen leicht und verständlich sein, ohne große Anleitung“, sagt der Bielefelder, der für Ostern 2022 schon einen Termin auf der Sonneninsel hat.

Eigenbetrieb und Spielefan Wöhning wollen Ostern 2022 in Bansin die „Osterinsel“ gründen. Zwischen Konzertmuschel und „Haus des Gastes“ auf der Promenade soll es jede Menge Inseln geben, mit verschiedenen Themen, wie Sport, Musik, Kulinarik und Spiel. Programm: www.kaiserbaeder-auf-usedom.de

Von Henrik Nitzsche