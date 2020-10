Heringsdorf

Vergessen Sie die Werbefilmchen, die Sie bisher von Usedom kannten. Wie man diese Insel bewerben muss, um Jung und Alt, Hunde- und Pferdebesitzern, Badenixen und Wanderfreunden Lust auf diese Insel zu machen – das zeigten am Freitagabend im neu eröffneten Heringsdorfer Tourismuszentrum zehn 100-Sekunden-Videos von jungen Filmemachern bei der Verleihung des Sunspot Awards.

100 Stunden hatten die jungen Filmemacher Zeit, um ihre Sicht auf die Insel in einem Videoclip darzustellen. Herausgekommen sind nicht nur professionelle, sondern kreative, innovative und äußerst sehenswerte Kurzfilme.

„Eine Insel im Schaffensrausch“, so formulierte es Sascha Gottschalk, Geschäftsführer der Filmemacher Deutschland GmbH (FMD). Die Usedom Tourismus GmbH hatte sich FMD als Partner ins Boot geholt, dazu noch vier Influencer und eine Filmcrew eingeladen, die das Entstehen der Videoclips in den sozialen Netzwerken und mit der Kamera begleiteten.

Inselmarketing profitiert von Videos

„Die Ergebnisse übertreffen all unsere Erwartungen. Es ist faszinierend, mit welchem Engagement die Filmemacher ans Werk gegangen sind und welche ungewöhnlichen Perspektiven die Videos von der Insel Usedom zeigen. Ich bin überzeugt, dass das Inselmarketing enorm von den Videos profitieren wird“, äußert sich Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH (UTG) begeistert. Immerhin wurde an 129 verschiedenen Orten auf Usedom gedreht. Vom Strand über die Promenade, das Fischerboot, Achterwasser, den Küstenwald und das Usedom-Rad bis hin zum Pferdeausritt und herrlichen Luftaufnahmen war alles dabei.

Die zehn Filmemacher lieferten erstklassige Videoclips – jeder war eine Liebeserklärung für Usedom. Hinten in der Mitte steht der Preisträger des Wettbewerbs, Romek Watzlawik, mit dem Sunspot Award. Quelle: Cornelia Meerkatz

Auch Sybille Wehrmann vom Strandhotel Ostseeblick mit ihrem Haus Boje 06, die als Projektpartner den dritten Preis überreichen durfte, war sichtlich beeindruckt. „Die kreativen Ideen der Filmemacher hauen einen regelrecht um. Jeder Videoclip ist ein wahrer Hingucker geworden“, schwärmt sie. Das familiengeführte Hotel unterstütze gerne solche innovativen Marketingideen, bekennt sie. „Wir finden es sinnvoll, mit bewegten Bildern neue Zielgruppen für Usedom zu finden. Und das ist hier ganz eindeutig gelungen“, so Wehrmann.

Filmstar auf vier Pfoten durch die Kaiserbäder

Der dritte Preis, 1000 Euro und drei Übernachtungen im Strandhotel Ostseeblick, ging an Susanne Kosa. Die Filmemacherin überzeugte mit einem ebenso witzigen wie actiongeladenen Videoclip: Der Hauptdarsteller ist nämlich Balu, ein Sympathieträger auf vier Pfoten – ein Hund. Und der rennt in diesen 100 Sekunden quer über die Insel und es ist einfach wunderbar, diesem Spaß samt passender Musik zu folgen.

Der zweite Platz, bestehend aus 2500 Euro und einem Gutschein für einen Inselaufenthalt, ging an einen sehr emotionalen Videoclip von Daniela Lucato, der auch so manchem Jurymitglied Tränen der Rührung in die Augen trieb, wie UTG-Chef Michael Steuer verriet: Ein Senior erinnert sich bei seinem Spaziergang über die Insel an seine Kindheit und den allerersten Besuch an der Ostsee auf Usedom. Dazu tauchen in dieser Erinnerung immer wieder Kinderbilder auf. Und am Schluss erfährt man, dass diese Liebe zur Insel Usedom dazu geführt hat, dass er jedes Jahr auf seine Insel zurückgekommen ist.

Gewinner liefert richtig großes Kino ab

Der mit 5000 Euro dotierte erste Preis samt einer brandneuen Kamera Sony A7S III im gleichen Wert, ging an Romek Watzlawik. Der 36-jährige Berliner hat einen Film mit überragenden Bildern produziert und die Insel Usedom mit all ihren Facetten dargestellt. „Das war Herzblut und Authenzität, eben richtig großes Kino“, lobte Cornelia Hass vom Wirtschaftsministerium aus Schwerin. Wer diesen Film sehe, der sage nicht „Ach, wie schön“, sondern der sage: „Wow, da will ich hin!“ Usedom werde unwahrscheinlich davon profitieren, ist sie überzeugt.

Trotz Maske bester Laune: UTG-Chef Michael Steuer, Sunspot-Award-Gewinner Romek Watzlawik und Cornelia Hass vom Wirtschaftsministerium. Quelle: Cornelia Meerkatz

Romek Watzlawik nickte zu diesen Worten, denn er kennt Usedom schon seit Kindertagen. „Mein Opa hatte damals zu DDR-Zeiten eine winzige Unterkunft mit steiler Hühnerleiter ergattert und sofort einen 25-Jahres-Vertrag mit dem Vermieter geschlossen. Auch als die Wende kam, hat er diesen Vertrag eingehalten – in jedem Sommer ging es auf die Insel“, erzählt er im OZ-Gespräch. Er selbst liebe die große Vielfalt Usedoms, denn „hier ist es an jeder Ecke schön“. Und die Liebe zur Insel hat er bereits auf seine beiden kleinen Söhne übertragen. „Die sind happy, wenn es hierher geht.“

Staatssekretär spricht von Werbung mit Herz

Auch Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU), der leider verhindert war und nicht teilnehmen konnte, lobte den Wettbewerb. „Die Filme werden in Zukunft das Inselmarketing enorm bereichern. Dank der engagierten Arbeit der Filmemacher sind sowohl außergewöhnliche als auch beeindruckende Beiträge entstanden. Allen ist es gelungen, die Insel Usedom stellvertretend für ganz Mecklenburg-Vorpommern, aus einem neuen Blickwinkel attraktiv zu präsentieren. Das ist für unser Land herausragende Werbung mit Herz“, betont er. Das Wirtschaftsministerium MV hatte die Geldpreise für die Platzierten gesponsert.

Influencerin Miss Everywhere alias Mareen Schauder aus Köln saß mit in der Jury. Quelle: Cornelia Meerkatz

Influencerin „Miss Everywhere“ alias Mareen Schauder aus Köln, war bereits einmal vor längerer Zeit auf Usedom. Nun habe sie die Insel von vielen neuen Seiten kennengelernt und sei total beeindruckt. Die 33-Jährige hat den Schaffensprozess der zehn Videoclips in den sozialen Netzwerken begleitet und auf ihrem Blog darüber berichtet. Wie sie selbst sagt, habe das große Aufmerksamkeit bei ihren Followern erzeugt.

Die zehn Videoclips werden durch die UTG nach und nach auch öffentlich ausgespielt. Michael Steuer hofft, dass vielleicht auch Kino- und Fernsehwerbung für Usedom aus diesen Videoclips generiert werden könne. „Das Zeug hätten sie dazu, die Clips kann man sofort verwenden“, bestätigt Sascha Gottschalk. „Ich bin so froh, dass dieser Wettbewerb auf Usedom stattfinden konnte. Für die Filmemacher war es in Coronazeiten eine einzigartige Chance, die sie mit ausgesprochen kreativen Ideen genutzt haben.“

