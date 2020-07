Usedomer Tourismus-Chef: „Wir haben noch nicht das Niveau der Vorjahre erreicht“

Koserow

Der Corona-Shutdown legte von Mitte März bis Ende Mai die Insel Usedom so gut wie lahm. Bei frühlingshaften Temperaturen waren kaum Menschen am Strand, die Insel war für den Urlaubsverkehr abgeriegelt. In fast allen Betrieben herrschte Kurzarbeit.

Für UTG-Chef Michael Steuer war das ein Horrorszenario. Wenn er jetzt auf die Straßen, Promenaden und in das Achterland schaut, schöpft er neuen Mut für die Saison.

Im April war die Überschrift nach unserem Treffen: „Die Insel ist unvollkommen ohne ihre Urlauber“. Sind wir jetzt wieder vollkommen?

(lacht) Es fühlt sich wieder deutlich besser an. Es ist schön zu sehen, dass man die Insel wieder teilen kann. Es gibt ein Sprichwort: „Happiness is, when you can share it“ (Deutsch: Glück ist, wenn du es teilen kannst). Und allein auf diesem Schatz – der Insel Usedom – zu sitzen, als alle anderen ausgesperrt waren, war nicht schön. Einigen mag die Ruhe gefallen haben, ich persönlich hatte keinen Gefallen daran. Jetzt finde ich es schön, dass wir wieder Urlauber empfangen dürfen. Urlauber berichteten uns, dass sie der Öffnung entgegengefiebert haben. Es gibt Menschen, die seit dreißig Jahren ihren Urlaub hier verbringen und jetzt durften sie zum 1. Mal nicht anreisen. Das hat einige schmerzlich getroffen. Wir sind froh, nun wieder Gastgeber sein zu können.

Haben wir nach Corona einen anderen Tourismus, als wir ihn vorher kannten?

Ich denke schon, dass es zu einer veränderten Werteorientierung gekommen ist. In der aktuellen Phase ist das Thema Corona allgegenwärtig – genauso wie in den Heimatorten der Gäste. Dazu zählt, dass Hygiene- und Schutzstandards auch hier eingehalten werden müssen. Das schlägt sich auch auf das Reiseverhalten nieder. Die Leute versuchen bewusster, neue Sachen zu entdecken und erscheinen mir achtsamer im Umgang miteinander. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen. Wir sensibilisieren Urlauber dafür, auch neue Orte auf der Insel zu entdecken – jenseits der Strände und Promenaden. Es gibt dafür keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Das Achterland soll mehr denn je entdeckt werden. Ich war vor Kurzem mit dem Rad unterwegs und habe in entlegenen Orten Menschen getroffen, wo normalerweise nie Urlauber anzutreffen sind.

Ich habe das Gefühl, die Menschen entdecken statt ferner Länder wieder ihr eigenes Land völlig neu. Kann das sein?

Ja, das ist richtig. Die Nachfrage nach Reisen ins Ausland ist deutlich zurückgegangen. Das lag natürlich auch an den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. Dadurch entdecken viele Leute Urlaub im eigenen Land. Einige bleiben jedoch auch ganz zu Hause – vor allem diejenigen, die zu einer Risikogruppe gehören.

Mit anderen Worten: Usedom profitiert von der Corona-Krise?

Ja, die deutsche Küste mit ihren Inseln zählt zu den Gewinnern. Ich muss jedoch eines sagen: In der medialen Berichterstattung liest man häufig, dass der Tourismus boomt und die Küsten und Insel überfüllt sind. An einigen Orten der schleswig-holsteinischen Küste wurden sogar Strände gesperrt. Von dieser Situation sind wir hier auf Usedom meilenweit entfernt. Dem öffentlichen Eindruck, dass die Ostsee voll ist und man eigentlich gar nicht mehr zu kommen braucht, muss ich entschieden widersprechen. Wenn ich mit Partnern aus der Hotellerie spreche, kommt einhellig die Meinung, dass noch Kapazitäten frei sind. Wir haben noch nicht das Niveau der Vorjahre erreicht.

Jetzt sind weniger Urlauber da als im Vorjahr?

Ja, man muss dies jedoch differenziert betrachten. Ferienwohnungen und -häuser werden sehr gut angenommen, weil die Leute dort in der Kernfamilie unterwegs sind. Auf Campingplätzen oder in Hotels ist noch viel Spielraum nach oben. Es gibt selbst Häuser in der ersten Reihe, die noch freie Plätze haben. Das war in den Vorjahren nicht so. Es sollte sich niemand davon abhalten lassen, auch kurzfristig noch ein Zimmer zu buchen, zumal die Hygiene- und Schutzstandards im Hotel am höchsten sind. Durch Corona wurden die Maßnahmen nochmals verschärft. Die Verantwortlichen in den Hotels handeln vorbildlich. Die Maßnahmen werden eingehalten. Das Infektionsrisiko ist mit Sicherheit nicht höher als in einem anderen Quartier. Das ist die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und den Fakten. Vorpommerns Staatssekretär Patrick Dahlemann betonte öffentlich, dass unsere Maßnahmen auf der Insel visionär sind, um den Tourismus wieder anzukurbeln. Für die Kollegen im Hotelwesen wünsche ich mir, dass sich die Buchungslage in den nächsten Wochen weiter verbessert. Es hängen so viele Existenzen und Arbeitsplätze daran.

Wie nehmen Sie die Insel ohne die Großevents wahr, die in dieser Jahreszeit normalerweise reihenweise stattgefunden hätten?

Ich glaube, die meisten Urlauber reagieren mit Verständnis. Die Leute müssen erkennen, dass der Urlaub auf Usedom dieses Jahr nicht so stattfinden kann, wie sie ihn aus früheren Jahren kennen. Das ist eine Frage der Erwartungshaltung. Wer sich darauf einstellt, hat hier einen tollen Urlaub. Die Kurverwaltungen lösen das sehr gut, in dem sie kreative Ideen umsetzen. Es wird versucht, im Rahmen des Möglichen den Leuten etwas zu bieten. Es gibt mit Sicherheit den ein oder anderen Gast, der sich darüber empört, dass er trotz allem Kurtaxe in voller Höhe zahlen muss. Aber ich denke, dass dies die Ausnahmen sind. Das Gros der Leute reagiert verständnisvoll und weiß auch den erhöhten Aufwand in Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu schätzen.

