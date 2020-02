Usedom

In der Traktorenwelt an der Einmündung B110/ Stolper Straße in Usedom laufen die Vorbereitungen für die neue Saison. Zudem feiert das Schleppermuseum in diesem Jahr noch ein kleines Jubiläum. Sprecher Bodo Tietz: „Wir werden uns mächtig ins Zeug legen, weil wir fünf Jahre alt werden.“ Vor fünf Jahren hatte das Museum unter Mithilfe des Wirtschaftsstaatssekretärs Stefan Rudolph rund 400 000 Euro Fördergelder aus Landesmitteln besorgt, um das Museum zu eröffnen.

In der großen Halle auf dem einstigen Brachland stehen inzwischen 26 Trecker, die mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Unter den Trecker-Raritäten sind beispielsweise der MAN 2p1, ein Lanz-Bulldog, der schwedische Volvo-Trecker Bolinder-Munktell oder der Famulus RS14/36.

Tietz: „Aus fast schrottreifen Modellen haben unsere Mitglieder wieder schöne Traktoren gemacht.“ Seine Mitstreiter kommen vorwiegend aus der Stadt Usedom. „Das sind alles Fachleute aus der Landwirtschaft, die sich mit Technik auskennen. Die wissen, wo die Schrauben locker sitzen.“

Trecker und landwirtschaftliche Geräte

Aktuell sind die Mitglieder dabei, die Maschinen nach der Winterpause wieder fahrtüchtig zu machen. Zur Eröffnung vor Ostern soll alles wieder glänzen. Dann soll wieder der Geruch des laufenden Traktormotors über das Gelände ziehen. Kaum jemand erinnert sich noch daran, dass in der Kurve nach Stolpe eine mit Asbest verseuchte Halle stand.

Besucher können in der Halle aber nicht nur Traktoren bestaunen. Hier werden auch landwirtschaftliche Geräte aus längst vergangenen Jahrzehnten gezeigt. die vom ehemaligen Gutshof Mölschow stammen. Damals sprang der Treckerclub aus Usedom ein und rettete zahlreiche landwirtschaftliche Geräte, wie Eggen und Pflüge sowie Großanlagen. Besondere Prunkstücke sind fünf große Dreschkästen, die jetzt auf dem Gelände stehen. „Das sind Kulturgüter, die wir vor dem Verfall retten konnten“, betont Tietz. Sein Vereinskollege Lothar Neumann ergänzt: „Im Moment bauen wir mit unseren Leuten vier Unterstände, damit die Dreschkästen erhalten bleiben und nicht im Freien stehen müssen.“

4000 Besucher im vergangenen Jahr

Die Besucherzahl von 4000 im vergangenen Jahr soll 2020 getoppt werden. „Mindestens 1000 mehr Gäste sollten es schon werden“, sagt Tietz, der das auch begründet. Auf dem Museumsgelände soll ein Areal besonders für Kinder hergerichtet werden. Auf der Fläche soll auch eine kleine Gastronomie entstehen. „Attraktive Vorführungen sind auch in Vorbereitung.“

Einen weiteren Zulauf erwartet die Traktoren-Welt auch von der Inbetriebnahme des neuen Fahrradweges an der Bundesstraße 110. Die Radfahrer müssen an der Ecke zur Stolper Straße die Bundesstraße überqueren und kommen zwangsläufig am Museum vorbei. Mehr Aufmerksamkeit erhoffen sie sich auch von der Inselmühle, die schräg gegenüber gerade saniert wird. Fast fertig ist schon ein riesiger Glaskasten, in dem sich ein Café einmieten soll. „Wir hoffen, dass die Stadt Usedom so wieder für einen Zwischenstopp gut ist, bevor es weiter in die Seebäder geht.“

Von Rainer L. Hein