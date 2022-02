Usedomer Traktoren- und Schlepperfreunde laden zur Ausstellung ein

Usedom

Ein Familienbesuch lohnt sich auch abseits der Usedomer Seebäder. So haben die Usedomer Traktoren- und Schlepperfreunde pünktlich zum Ferienbeginn wieder ihr Museum in der Stolper Straße geöffnet. In einer Halle sind Traktoren der verschiedensten Generationen ausgestellt, auf dem Freigelände ebenfalls in die Jahre gekommene Landmaschinen aus früherer Zeit.

Wie Vereinsvorsitzender Andreas Tietz erzählt, wurde in Stück Acker urbar gemacht, um dort im Frühjahr Sommerweizen auszubringen. Dieser soll später mit einem historischen Mähbinder geerntet werden. Bei einem Dreschfest im September soll das Korn dann publikumswirksam gedroschen werden.

Das Museum ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Auch das DDR-Museum in Dargen – nur wenige Kilometer von Usedom entfernt – kann bei der Gelegenheit besucht werden. Hier werden Besucher dienstags bis sonntags willkommen geheißen.

Von Ingrid Nadler