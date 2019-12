Usedomer Transporter-Knacker wieder auf freiem Fuß

Usedom

Zwei 25 und 39 Jahre alte Männer, die in der Nacht zu Sonntag auf der Insel Usedom festgenommen wurden, sind seit Montagnachmittag wieder auf freien Fuß. In der Nacht zu Sonntag wurden sie gegen 3 Uhr dabei beobachtet, als sie in der Stadt Usedom einen Transporter aufbrachen und Elektrowerkzeuge entwendeten. In den Tagen zuvor gab es eine ganze Reihe von Aufbrüchen auf der Insel Usedom. Auch im Raum Pasewalk gab es Einbrüche in Autos. Oft wurden Elektrowerkzeuge gestohlen.

„Die beiden Männer wurden in einer Vernehmung zu dem Vorfall befragt“, so Polizeisprecher Andrej Krosse in Anklam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gibt es jedoch keine Gründe mehr, sie länger in Haft zu halten. „Wir haben nun eine ladungsfähige Adresse der beiden polnischen Männer“, so Krosse. Nun steht jedoch die Frage im Raum, ob sie auch mit den anderen Diebstählen in Verbindung gebracht werden können. Laut Krosse stehen eine ganze Reihe von Aufbrüchen im Zusammenhang mit den Männern. „Schön ist, dass wir nun zwei Tatverdächtige haben. Jetzt sind die Ermittler dabei, die Beweise zusammenzutragen“, erklärt er.

Von Hannes Ewert