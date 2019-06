Usedom

25 Viertklässler der Grundschule Usedom freuten sich im Rahmen des Tages der Umwelt über einen ganz besonderen Unterricht, der sie hinaus in die Natur führte. Wie schon in den vergangenen Jahren boten der Leiter des Naturparks Insel Usedom, Ulf Wigger, und dessen Mitarbeiter Frank Schröder eine Exkursion zum Usedomer See an. Doch bevor es auf die dreistündige Expedition ging, wurde die naturkundliche Wanderung im Klassenzimmer vorbereitet.

„Wir haben zwei Lehrfilme zur Vogelwelt am Binnensee und zum Leben am Teich gezeigt. Danach gab es eine Frage-Antwort-Runde und den Hinweis, dass wir viele der gezeigten Arten am Usedomer See wiedersehen“, erläuterte Ulf Wigger. Die Schüler waren nicht unvorbereitet für das Thema Naturschutz, denn: „Die Klassen waren in der 2. und 3. Klassenstufe hier im Klaus-Bahlsen-Haus“, so Wigger.

Die Kinder hatten auf dem gut anderthalbstündigen Hinweg die Aufgabe, einen Fragebogen abzuarbeiten, den sie in einem Jutebeutel mitbekommen hatten. So mussten sie zum Beispiel ein Stück Moos, Farnkraut und Kiefernzapfen sammeln. Auch die Frage „Was gehört nicht in die Natur?“ stand auf dem Zettel, worauf die Viertklässler so allerhand Müll einsammelten.

Auf dem Weg konnten die beiden hauptberuflichen Naturschützer Binnendünen und die Naturverjüngung im Wald erklären. Die Schüler durften erraten, wie Fischschuppen mitten in den Wald gekommen sind. Nämlich vom Seeadler, der auf einer Kiefer seine Sitzwarte hatte und dort einen Fisch kröpfte. „Ein sehr aufmerksamer Schüler mit guten naturräumlichen Kenntnissen bekam eine Sonderaufgabe. Er sollte Säuger- und Fischknochen suchen. Er stöberte durch den Wald und brachte einen Kiefer vom Rotwild und Gräten von einem Fisch mit“, sagt der Naturparkleiter.

Bestandteil der Exkursion war auch „Orientieren im Gelände“. So mussten die Kinder mit Hilfe eines Kompasses eine Karte einnorden. Die Naturpark-Profis erklärten den staunenden Grundschülern auch, wie man die Himmelsrichtung bei Sonnenschein mit einer Uhr bestimmen kann. Darüber hinaus lernten die Jungen und Mädchen, dass auf der Wetterseite der Bäume die Moose am stärksten wachsen und dass dort Westen ist. Dann mussten die Kleinen ganz leise sein und lauschen, was sie hören: Verkehrslärm. „Da lauft ihr hin, wenn ihr euch mal verlaufen habt“, gab’s als Tipp von den Naturschützern. Als alle ihre Stoffbeutel voll hatten, ging es zurück zur Schule, um das Gefundene auszuwerten.

Zudem war noch ein Quiz des Umweltministeriums auszufüllen. Hier gab es Fragen wie: „Was wird in einem Naturpark, Nationalpark und Biosphärenreservat geschützt?“ und „Was macht ein Ranger in seiner Arbeit?“. Dem Ministerium geht es darum, das naturkundliche Wissen von Grundschülern zu erweitern. Dafür lobt es jedes Jahr Geldpreise aus, die unter den teilnehmenden Schulen verlost werden. Die Usedomer Grundschule hatte schon einmal das Glück, so die Klassenkasse aufbessern zu können. Nun hoffen Schulleiterin Kerstin Witt und Schulsekretärin Angela Prella, die beide mit auf Exkursion waren, auf einen neuerlichen Geldsegen aus Schwerin.

Dietmar Pühler