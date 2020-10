„Usedomer Wild“: Auf der Insel ist jetzt eine Wildfleischerei zu Hause

Neeberg

Die Produkte von Michael Fröhlich sind begehrt, denn sie sind allesamt aus Wildfleisch hergestellt: Der 33-Jährige hat vor wenigen Monaten in Neeberg bei Wolgast eine eigene Wildfleischerei mit Hofladen unter dem Firmennamen „Usedomer Wild“ eröffnet.

„Wir verarbeiten dort unser selbst erlegtes Wild sowie das zugekaufte Fleisch. Dazu arbeiten wir mit den Forstämtern Neu Pudagla auf Usedom und Jägerhof in Greifswald zusammen“, erläutert der Unternehmer. 70 Prozent des in seinem Betrieb verarbeiteten Wildes werde durch ihn und seinen Vater selbst erlegt. Es sei ihm wichtig, dass das verarbeitete Wild tatsächlich aus den heimischen Wäldern stamme, da er Regionalität und Frische als Grundvoraussetzung für zufriedene Kunden ansehe, betont Fröhlich.

Mit dem Verkaufswagen auf Märkten der Region

Michael Fröhlich hat insgesamt 54 verschiedene Produkte im Angebot – dazu gehören Wurst und vakuumverpackte Bratenstücke ebenso wie Fertiggerichte. Auf dem eigenen Anwesen in Neeberg hat er sich seine Produktionsstätte und auch den Hofladen gebaut. Sein Vater Hans-Martin Fröhlich, ein gelernter Fleischermeister, unterstützt ihn im Geschäft.

Mit seinem Verkaufswagen fährt Michael Fröhlich verschiedene Märkte der Region, wie hier den Erntemarkt in Greifswald, an. Quelle: privat

Unter der Woche ist Fröhlich mit seinem Verkaufswagen unterwegs auf Märkten. „Wir fahren nach Neubrandenburg, Heringsdorf, Zinnowitz, Anklam und nach Greifswald. Überall wurden wir sehr gut aufgenommen und haben bereits Stammkundschaft. Wild ist ja gesundes Fleisch von allerbester Qualität, mehr Bio geht nicht – und das wissen die Käufer zu schätzen“, erzählt der Jungunternehmer.

Gerne würde er auch auf dem Wochenmarkt in Wolgast verkaufen, „aber da ist kein Rankommen, weil es bereits einen Wildhändler gibt, der zugleich Marktmeister ist“, sagt Fröhlich. Also müssen die Kunden zu ihm direkt nach Neeberg kommen. Sonnabends von 9 bis 13 Uhr hat er seinen Hofladen geöffnet. „Am meisten wird unsere Wildleberwurst nachgefragt. Aber auch unser Sauerfleisch, die Wildbockwurst und die Bouletten sind Renner, ebenso die Salami und die Knacker“, fügt er an.

Salami, Bockwurst und Knacker sowie fertige Bratenstücke vom Rotwild und Reh gehören zu den Rennern im Hofladen von Michael Fröhlich. Quelle: Cornelia Meerkatz

Hofladen und Fleischerei mit Eigenkapital errichtet

Für seine vier Fertiggerichte – Gulasch, Soljanka, Currywurst und Rehbolognese – habe er alte Familienrezepte genommen und sie zusammen mit seinem Vater noch verfeinert. „Ich kann schließlich nur verkaufen, was mir auch selbst schmeckt“, meint Michael Fröhlich. Weil der Verkauf so prima laufe, ist er nun dabei, auch auf Märkten in Berlin und Hamburg Fuß zu fassen.

Seine Produktionsräume entsprechen modernstem Standard und den hygienischen Bestimmungen. „Ich habe alles mit Eigenkapital gebaut, deshalb geht es an manchen Stellen auch nicht so schnell wie mit einem großen Kredit. Doch ich wollte, dass alles im überschaubaren Rahmen bleibt. Mittlerweile gibt es neben dem Zerlegeraum auch eine große Kühlzelle, Fettabscheider, Verpackungsmaschinen. „Doch am Ende bleibt es im wahrsten Sinne des Wortes schwere Handarbeit“, meint Fröhlich und hebt eine Fleischkiste mit Bratenstücken vom Rotwild an.

Namhafte Restaurants als Kunde

Das abgehangene Fleisch wird nach der Portionierung verpackt und tiefgefroren. Damit steht übers ganze Jahr leckeres Wildfleisch zur Verfügung. Das wissen mittlerweile auch Hotels der Umgebung zu schätzen und beziehen ganzjährig vom „Usedomer Wild“ Ware. Dazu gehören das Travel Charme Hotel in Bansin und das Störtebeker-Restaurant in Greifswald. „Einer unserer größten Kunden ist das Restaurant ’Zum Himmel’ in Groß Ernsthof. Dorthin liefern wir im Jahr mehrere Tonnen Wild“, sagt Michael Fröhlich.

Für das kommende Jahr hat er große Pläne: Er möchte gerne zwischen Neeberg und Krummin eine neue Fleischerei aufbauen, „denn auf meinem Grundstück stoße ich an meine Grenzen.“ Die Halle dafür ist bereits vorhanden – und die Kundennachfrage auch. „Wer in meinem Familienunternehmen kauft, kann sicher sein, dass alles direkt aus der Natur kommt, größtenteils von uns selbst erlegt und auch veredelt ist. Wir bieten allerbeste Qualität an“, versichert der Neeberger.

Von Cornelia Meerkatz