Zinnowitz

Der 20. Sonntag nach Trinitatis – die Frage von Freiheit und Gesetz. In diesen Tagen, in denen Verordnungen sich täglich verändern und es immer mehr Menschen gibt, die danach fragen, ob es sinnvoll ist sich an diese Regeln und Ordnungen zu halten oder darüber nachdenken, ob es noch weitere Regeln und Verordnungen bedarf, ist vielleicht das Thema des 20. Sonntag nach Trinitatis genau das richtige.

Im Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Micha lesen wir: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“ Micha6,8.

Anzeige

Lassen wir uns daran erinnern, dass wir ein Teil dieses Bundes sind

Gottes Wort halten: Hier findet sich für diesen Sonntag aus dem Alten Testament die Geschichte mit Noah und dem Regenbogen. Gott richtet einen Bund auf, am Ende der Katastrophe, dass er die Welt nicht wieder zerstören will. Der Regenbogen ist das Zeichen für diesen Bund. Der Regenbogen, der auch in den letzten Tagen immer wieder zu sehen war, will auch uns heute noch daran erinnern, dass Gott zu seinem Wort steht.

Lassen wir uns daran erinnern, dass wir ein Teil dieses Bundes sind. Liebe üben: Wie sieht es aus mit der Liebe? Gott lieben, den Nächsten lieben und uns selbst lieben. Dieses dreifache Liebe braucht es, um gut durchs Leben zu kommen. Sich selbst anzunehmen, weil Gott ja zu uns gesagt hat, dann können wir auch anderen Menschen in Liebe begegnen. Demütig sein vor deinem Gott: Demut, ist wohl ein Begriff der in der heutigen Zeit, des „Achtung, jetzt komm ich!“ nicht mehr so weit verbreitet und bekannt ist.

Es geht darum, sich selbst nicht zu wichtig zunehmen

Aber vielleicht geht es genau darum sich selbst nicht zu wichtig zunehmen und zu erkennen, dass es um das Ganze geht, die gute Schöpfung Gottes. Zurück zur Ausgangsfrage: Wie ist das mit der Frage der Freiheit und dem Gesetz. Gesetze sind notwendig, um Dinge zu regeln, aber für eine gutes Miteinander braucht es definitiv mehr. Einmal braucht es Menschen, die sich angenommen wissen, für mich als Christen würde ich sagen, von Gott angenommen wissen.

Denn so kann ich mir selbst und anderen in Liebe begegnen. Und darum geht es glaube ich gerade heute, dass wir uns in Liebe begegnen. Das bedeutet auch, dass ich die Ängste des anderen realisiere und aus Rücksicht mich auf Dinge einlasse, die sich vielleicht sonst nicht tun würde. Und so kann ich mir deutlich machen, dass es nicht nur allein um mich geht, sondern in Demut erkennen, es geht, um uns alle und den Versuch Gottes gute Schöpfung zu bewahren.

Von Cord Bollenbach