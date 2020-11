Usedomer Wort zum Sonntag: Warten auf das Licht in der Dunkelheit

Mellenthin

Wir sitzen im Kreis im Kindergarten. Ich schlage die Klangschale an und alle öffnen erst die Augen, wenn der Ton verflogen ist. Schweigend wird eine Kerze entzündet und wir summen unser Begrüßungslied: „Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen und hören: ,Fürchte dich nicht!’“ So beginnt unsere besondere Zeit.

Vor dem ersten Advent legen wir zusammen einen Kranz aus Tannenzweigen. Wir knicken die Zweige und schnuppern den Duft des immergrünen Baumes. „Das riecht wie unser Weihnachtsbaum“, lautet die schnelle Reaktion eines Fünfjährigen. Danach werden vier Kerzen zum grünen Kreis gestellt. Mit jedem Sonntag wird es heller und am Heiligabend leuchtet die gesamte Stube im Kerzenschein.

Ungeduld nach Helligkeit wächst

Die Sehnsucht, dass das große Fest schnell kommen möge, ist den Kindern abzuspüren. Adventskalender machen für Kinder die Wartezeit anschaulich. Aber auch in mir wächst die Ungeduld nach Helligkeit. In diesem Jahr konnten die leuchtenden Sterne in den Fenstern nicht schnell genug aufgehängt werden. Adventszeit ist gleich Wartezeit auf das Große, auf das Licht in der Dunkelheit.

Vera Bäßmann, Gemeindepädagogin aus Mellenthin.

Die Kinder im Kindergarten lauschen gebannt der Geschichte, wie der Engel Gabriel die junge Frau Maria besucht: „Fürchte dich nicht, dich Maria hat Gott ausgesucht. Du wirst die Mutter Gottes sein! Deinem Sohn sollst du den Namen Jesus geben und dieser wird der ,Sohn des Höchsten’ genannt werden. Er wird für immer als König herrschen!“

Die Adventszeit ist Wartezeit

Was für ein Erschrecken mag die junge Frau erfasst haben, aber schnell findet sie sich in die ihr zugedachte Rolle: „So soll es geschehen!“ Marias Schwangerschaft war ihre Wartezeit. Unsere vierwöchige Adventszeit ist Wartezeit auf das Fest des neugeborenen Lichtes.

In diesem Jahr stimme ich mich darauf mit einem Lichtgebet ein: „Oh du mein Gott, gib mir Licht, stärke mein Licht, mache mich zu Licht. Gott setze Licht in mein Herz, Licht in meine Seele, Licht in meinen Geist, Licht in mein Bewusstsein, Licht in mein Denken und Licht in mein Tun. Gott setze Licht zu meiner Rechten, Licht zu meiner Linken, Licht hinter mir, Licht vor mir, Licht über mir und Licht unter mir.“ Dieses wunderbare gesungene Gebet von H. Burggarbe begleitet mich durch die Adventszeit und vertreibt dunkle Gedanken.

