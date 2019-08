Ahlbeck

Am Mittwochabend kamen beim dritten Moon-Run auf der Insel Usedom 173 Teilnehmer zusammen, um für den guten Zweck zu laufen. Organisiert wurde das sportliche Aufeinandertreffen von den „Usedomer Laufmützen“, die jeden Monat zum Charity-Lauf einladen. Alle freiwillig gespendeten Einnahmen gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Leuchtturm“ in Greifswald. Am Ende des Abends zählten die Veranstalter sagenhafte 2620,18 Euro.

Vor dem eigentlichen Start des Laufes formten alle Teilnehmer vor der Ahlbecker Konzertmuschel ein riesiges Herz und tanzten zum Takt von „Stayin Alive“ von den Bee Gees. Dies ist genau der Takt, mit welchem man einen Menschen wiederbeleben kann.

Von Hannes Ewert