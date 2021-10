Ahlbeck/Bialogard

Ein Usedomer hat jetzt auf abenteuerliche Weise sein gestohlenes Fahrrad aus Polen zurückgeholt. Sein Weg führte ihn bis nach Białogard, einer Kreisstadt in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, gute zwei Stunden von Swinemünde entfernt. Es ging es um das Rad seiner Freundin, ein E-Bike der Firma Cube. Wert: 2500 Euro.

Am 2. Oktober ist sie mit dem Fahrrad zur Arbeit zum Rewe-Markt nach Ahlbeck gefahren. „Sie hat das Rad auf dem Betriebsgelände auf einer Laderampe abgestellt und angeschlossen“, erzählt der gebürtige Grieche (Name ist der Redaktion bekannt), der seit 1993 auf Usedom lebt.

Videoaufnahme zeigt den Diebstahl

Als die Freundin kurz nach 11 Uhr zur Raucherpause kam, war das Fahrrad verschwunden – am helllichten Tag und trotz Videoüberwachung. „Wir erstatteten Anzeige bei der Polizei“, so der Ahlbecker, der bei der Usedomer Bäderbahn beschäftigt ist. „Auf dem Videomaterial, was die Polizei bekommen hat, ist ein junger schwarz gekleideter Mann zu sehen, der das Fahrrad erst von der Laderampe hebt und einige Minuten später abholt“, erzählt der Ahlbecker.

Ein weiteres Problem: Das Fahrrad ist geleast. „Die Versicherung greift aber nur, wenn das Rad auch an einem festen Gegenstand angeschlossen wird. Das war es aber nicht, weil sie nur Rahmen und Rad verbunden hatte“, so der 28-Jährige, der die Sache dann selbst in die Hand nahm. „Klar, bei der Polizei war der Vorfall bekannt, allerdings hatte ich das Gefühl, dass es zig andere Fälle gibt und so schnell nichts passiert.“ Ben Tuschy, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam, bestätigt die Anzeige des gebürtigen Griechen.

Usedom ist seit Jahren eine Hochburg von Fahrraddieben. Allein 2019 wurden auf der Insel 609 Fahrräder gestohlen, so dass sich der Schaden auf knapp eine Million Euro summierte. Das gilt auch für E-Bike-Diebstähle im Land. Von 2017 bis 2020 hat sich die Zahl verdoppelt. Allein im ersten Halbjahr 2021 wurden nach Angaben des Landeskriminalamts 148 Fälle gemeldet.

Rad auf polnischer Website entdeckt

Zurück nach Usedom: Der Ahlbecker versuchte sein Glück nun im Internet, nachdem ein polnischer Kollege seiner Freundin den Tipp gab, auf der Plattform olx.pl (beliebte Website für den direkten Kauf und Verkauf) zu suchen. „Das ist wie Ebay-Kleinanzeigen auf polnisch.“ Und tatsächlich wurde er fündig.

„Bereits am 3. Oktober wurde dort ein ähnliches Fahrrad inseriert. Griffe, Klingel und Pedale sahen anders aus, allerdings war der Bowdenzug der Gangschaltung leicht beschädigt. Und das war ich, als ich das nachziehen wollte“, sagt der Usedomer, der sich nun weitere Hilfe holte.

Ein polnischer Mitspieler von Eintracht Ahlbeck begleitete ihn zur Polizei nach Swinemünde. „Viel ging da aber nicht. Dann haben wir den Verkäufer direkt angeschrieben und nach zwei Stunden hat er sich gemeldet.“ Das Rad stand für 5900 Złoty (knapp 1300 Euro) zum Verkauf. „In der Regel lehnen sie Besichtigungen vor Ort ab und wollen das per Versand regeln. Mein Kumpel blieb hartnäckig und so verabredeten wir uns für den 6. Oktober.“

An der Rahmennummer erkannt

Der erste Weg führte beide zur Polizei in Białogard, um den Fall zu schildern und Hilfe zu bekommen. „Weil in der Stadt gerade ein schwerer Unfall passiert war, konnten sie keinen Beamten mitschicken. So fuhren wir allein. Ich hatte schon Bammel“, sagt der Ahlbecker.

Sie klingelten beim Verkäufer, der auch öffnete. „Der Mann war Ende 20. Wir gingen zum Hinterhof und da entdeckte ich mein Rad. Er stimmte einer Probefahrt auf der Straße zu. Als ich weit genug vom Haus weg war, schaute ich auf die Rahmennummer. Bingo. Mein Puls ging hoch. Bei der Rückkehr konfrontierte ich ihn mit dem Diebstahl und drohte mit der Polizei. Er fuchtelte wild am Handy und akzeptierte, wohl auch, weil wir zu zweit waren.“

Doch die „Rückholaktion“ war nicht beendet: Während die beiden das E-Bike in ihr Auto verladen wollten, hielt ein Wagen vor ihnen. „Zivilbeamte der Polizei sprangen heraus. Wir bekamen einen riesigen Schreck. Sie hatten uns observiert, um den Verkäufer auf frischer Tat zu stellen, was ihnen dann auch gelang. Er soll zehn gestohlene Räder auf seinem Grundstück gehabt haben“, so der gebürtige Grieche, der anschließend noch drei Stunden auf der Wache in Białogard verbrachte, um die Anzeige aufzugeben.

Von Henrik Nitzsche