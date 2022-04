Usedomer freuen sich auf ersten Gästeansturm zum Osterfest

Zinnowitz

Endlich wieder Urlauber zum Osterfest auf Usedom! Nach zwei Jahren im Oster-Lockdown hoffen Touristiker, Gastronomen und Hoteliers auf das erste Auferstehungsfest nach all den Corona-Einschränkungen mit sehr gut gefüllten Häusern. In den vergangenen Wochen wurde an ausgefallenen Ideen gearbeitet, die Restaurants und Cafés fuhren ihre Betriebe wieder hoch und zahlreiche Unternehmen nutzten die ersten Frühjahrsstrahlen für eine Grundreinigung. Die Vorfreude auf das Fest steigt.

Viele spontane Buchungen, aber auch coronabedingte Absagen

„Nach zwei Corona-Jahren sind wir zufrieden mit der Buchungslage. Es ist auf jeden Fall noch Bewegung in der Sache, denn es kommen noch vereinzelt Buchungen und Stornierungen. Die Stornos kommen häufig zustande, weil sich die Gäste vor der Reise noch mit Corona infizieren und sich in Isolation befinden“, erklärt Frank Römer, Inhaber der Seeklause in Trassenheide. Er stellt fest, dass die Gäste bei ihrem Urlaub immer kurzfristiger buchen. „Viele machen es sicher auch vom Wetter abhängig“, erklärt er.

Kirchen rechnen Ostern mit vielen Gläubigen

Auch die Kirchen hoffen in diesem Jahr wieder auf volle Gotteshäuser. Nach zwei Pandemiejahren mit starken Einschränkungen könnten sich die Kirchen Ostern wieder füllen. In Mecklenburg-Vorpommern gelten allerdings noch Abstands- und Maskenpflicht, da das Bundesland als Hotspot gilt. Es werde weiter empfohlen, während des Gottesdiensts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, auch beim Singen. Auch sollen die Gläubigen selbst angemessen Abstand halten. Chöre werden weiter im Schachbrettmuster aufgestellt, um Abstände der Sängerinnen und Sänger zu wahren.

Campingplätze sind extrem gut nachgefragt

Auch die Campingplätze der Insel sind über die Osterfeiertage sehr gut nachgefragt. Wie Christina Hoba vom Eigenbetrieb Karlshagen erklärt, gibt es auf dem gemeindeeigenen Platz kaum noch Plätze. „Im Grunde sind nur noch die Zeltplätze frei, denn die Areale für die Wohnmobile sind zu 100 Prozent belegt“, sagt sie. Zum Vergleich: in diesem Jahr ist der gesamte Platz zu 70 Prozent ausgelastet, im Jahr 2019 waren es nur 45 Prozent Auslastung mit 152 belegten Plätzen.

Osterurlaub wird etwas teurer

„Der Osterurlaub an der Ostsee wird dieses Jahr etwas teurer als gewohnt“, erklärt Walter C. Neumann von der Seetel-Gruppe. Ob Energiekosten oder auch Lebensmittel – in vielen Bereichen sind die Kosten drastisch gestiegen – hinzu kommt die Inflation. „Teilweise sind die Preise für Lebensmittel bis zu 20 Prozent gestiegen. Diese Kostensteigerung spiegelt sich natürlich in der Kalkulation der Zimmer wieder und wir müssen den Gästen eine Steigerung von rund zehn Prozent mitgeben“, betont er.

Dennoch sei die Auslastung in allen Hotel-Standorten auf der Insel Usedom sehr gut. „Es sind vereinzelt noch Zimmer frei, insgesamt sind aber 90 Prozent aller Betten belegt.“ Im Bundesvergleich sei man nach Angaben von Neumann sogar noch ein Stück über dem Durchschnitt. „Ostern ist der klassische Auftakt in die Saison und die Menschen möchten wir hinaus und etwas erleben nach all den Corona-Einschränkungen. Zwei Mal musste Ostern an der Ostsee nun schon ausfallen und wir befinden uns auf einem guten Weg.“

Endlich wieder Gastgeber sein

„Ich freue mich, dass die Menschen auf der Insel Usedom wieder das machen können, was sie gerne machen: Gastgeber sein. Ostern bietet erste hochsaisonale Akzente und dieses Mal können wir den Gästen nicht nur Sonne und Strand bieten, sondern viele Touristiker bereiteten sich mit ihren Angeboten auf die Saison vor“, sagt Krister Hennige, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes in der Region. Nach seinen Aussagen herrscht in den Beherbergungsstätten eine Auslastung von rund 80 Prozent.

Kurzentschlossene finden noch Quartiere

„Die Unternehmen, die Vermieter, die Hotels oder auch die Freizeitanbieter stehen wieder in den Startlöchern und wir freuen uns auf einen guten Start in die Saison“, sagt Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH. Frische Luft und gutes Wetter sind für ihn die besten Voraussetzungen für erholsame Feiertage an der Ostsee. „Mit der Ostsee haben wir einen enormen Standortvorteil.“

Vereinzelt Strandkörbe in den Seebädern

Auch auf der Insel Usedom laden bereits die ersten Strandkörbe zum Entspannen ein. Man sei dabei, die Körbe aufzustellen, sagte Mike Golon von der Kurverwaltung der Kaiserbäder. Jeden Tag werden es demnach mehr. Bis zur Hauptsaison im Sommer sollen in Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin etwa 4000 Strandkörbe stehen. Viele Strandkorbvermieter werden allerdings erst nach dem Osterfest damit beginnen, ihre Körbe an den Strand zu bringen. Es sei einfach noch zu kalt und windig.

Von Hannes Ewert