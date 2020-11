Usedomer gedenken am Volkstrauertag 

Kamminke

Bedingt durch das Pandemie-Geschehen in Deutschland sind Veranstaltungen zum Volkstrauertag mit besonderen Regeln verbunden.

Das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft findet in Form einer „Stillen Kranzniederlegung“ statt. Am Volkstrauertag, dem 15. November 2020, werden Kränze und Gestecke in der Zeit von 14 bis 15 Uhr auf der Kriegsgräberstätte Golm auf Usedom niedergelegt. Erwartet werden Kränze des Landrates Michael Sack, der Dreikaiserbäder, der Bundeswehr und weiterer Institutionen.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. ist mit Vertretern der Jugend- und Bildungsstätte Golm vor Ort.

Heringsdorfer Bürgermeisterin mit Video im Internet

Da es in diesem Jahr keine große Veranstaltungen zu diesem Anlass gibt, hat sich die Gemeinde Heringsdorf zusammen mit Pastor Henning Kiene dazu entschieden, eine Videobotschaft via Facebook in die Welt hinaus zu senden. Darin heißt es, dass an all jene gedacht wird, die durch Krieg, Terror und Gewalt leiden. „Stellvertretend für alle Kriegsgräber in unserem Gemeindegebiet gedenken wir zusammen mit unseren Kirchengemeinden seit vielen Jahren an diesem Denkmal allen Verstorbenen von Krieg- und Gewaltherrschaft. Die weltliche und geistige Ebene vereint in der stillen Trauer“, so die Bürgermeisterin.

Der Volkstrauertag ist ein Tag des stillen Gedenkens an alle Opfer von Krieg, Gewalt und Flucht. „Teilen wir diesen wichtigen Moment des Innehaltens, des Stillstandes und der Besinnung.“

Die Kriege des 20. Jahrhunderts haben Millionen von Menschenleben gefordert. Hinzu kommen unzählige Menschen, die verwundet, verletzt oder traumatisiert wurden. „Meiner Vorstellungskraft fällt es schwer, dieses unsägliche Leid unfassbaren Ausmaßes greifen zu können. Millionen Tote. Millionen Verletzte. Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker“, so Marisken.

Von Cornelia Meerkatz