Zinnowitz/Karlshagen/Kamminke

An mehreren Orten der Insel Usedom kamen am Sonntag die Einwohner zusammen, um der Opfer von Krieg und Gewalt am Volkstrauertag zu gedenken. Der Zinnowitzer Vizebürgermeister Fred Kruggel gedachte in seiner Rede der Opfer der Weltkriege, Soldaten und der Zivilbevölkerung. „Wenn wir uns heute hier sammeln, tun wir das zur Erinnerung, aber auch zur Mahnung vor Krieg und Gewalt“, sagt er. Die Gedenksteine im Kulturhauspark erinnern die Zinnowitzer an die Jahre des Schreckens, der Gewalt und der Zerstörung.

Kruggel betonte aber auch, dass nicht nur der Menschen von Krieg und Terror gedacht werden sollte, sondern auch der Opfer der Flutkatastrophe. „Wir danken allen militärischen und zivilen Einsatzkräften, die dort im Einsatz waren. Anwesend waren vor allem ein Großteil der Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Zinnowitz, aber auch Gemeindevertreter und Einwohner.

Vizebürgermeister Fred Kruggel, Ute Spohler und Cord Bollenbach richteten ein paar Worte an die Anwesenden. Quelle: Hannes Ewert

Ute Spohler von der Historischen Gesellschaft Zinnowitz machte in ihrem Redebeitrag deutlich, dass das Ende des Zweiten Weltkrieges 76 Jahre her ist, aber die Zeit des Krieges und des Faschismus kein abgeschlossener Teil unserer Vergangenheit sind. „Die furchtbaren Erfahrungen sind Teil unserer Identität, genauso wie unsere Sehnsucht nach Frieden“, sagt sie.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeindepädagoge Cord Bollenbach von der evangelischen Kirche Zinnowitz-Karlshagen-Krummin, erklärte, dass Krieg und Gewalt kein tragendes Fundament für eine sichere Zukunft sind.

In Karlshagen kamen auf dem Friedhof der Gemeinde Vertreter von Kirche, Feuerwehr, Amt Nord und Einwohner zusammen, um der Opfer von Krieg und Terror zu gedenken. An einer Stele wurden Kränze niedergelegt.

Auf dem Friedhof in Karlshagen kamen Vertreter von Feuerwehr, Amt und Gemeindevertretung zusammen, um den Opfern zu gedenken. Quelle: Kerstin Teske

An der Kriegsgräberstätte auf dem Golm kamen zahlreiche Männer und Frauen zusammen. Die Gedenkansprache hielt Jan Holze, Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Die Teilnehmenden wurden von Kinga Sikora und Mariusz Siemiatkowski von der Jugendbegegnungsstätte Golm begrüßt. Die geistliche Besinnung lag in den Händen von Pastor Henning Kiene der evangelischen Kirchgemeinde Ahlbeck-Zirchow.

Von Hannes Ewert