Ahlbeck

Margarete Kirchhoff hatte ihren Vater das letzte Mal 1937 bei einem Besuch im Gefängnis gesehen. Im Sommer 1945 traf ihn die junge Frau von der Insel Usedom zufällig in Schleswig-Holstein wieder. Erkannt hat sie ihn nicht, nur geahnt, dass er es sein könnte. Sie fragte nach seinem Namen. Als er sich mit „Hans Kirchhoff“ vorstellte, erklärte sie: „Dann bin ich deine Tochter.“

Hans Kirchhoff war einer der wenigen Überlebenden des Untergangs der „Cap Arcona“. Am 3. Mai 1945 hatten britische Bomber irrtümlich den mit KZ-Häftlingen belegten ehemaligen Luxusdampfer bombardiert. Für Kirchhoff begann mit dem Erreichen des rettenden Ufers in Neustadt (Holstein) die Freiheit, wenn auch nur für etwa fünf Jahre. Neun Jahre hatten ihn die Nationalsozialisten in Gefängnisse und Konzentrationslager eingesperrt, sieben weitere sollte er in DDR-Zuchthäusern verbringen. Kirchhoff war kein Krimineller, er gehörte zur christlichen Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas.

Der am 23. November 1895 in Swinemünde geborene Mann wurde Schiffsjunge, später arbeitete er als Matrose und Schiffskoch. Etwa 1928 schloss er sich mit seiner Familie den Bibelforschern (Zeugen Jehovas) an. Die Religionsgemeinschaft wurde 1933 von den Nationalsozialisten verboten und die Mitglieder verfolgt. Hans Kirchhoff, seine Frau Helene und die vier Kinder waren nun dem Druck der Gleichschaltung, Hausdurchsuchungen und weiteren Repressalien ausgesetzt. Verwandte brachen den Kontakt zu ihnen ab, einer erklärte: „Wer in meinem Haus nicht mit ‚Heil Hitler‘ grüßt, der braucht uns nicht mehr besuchen!“

Erst Gefängnis, dann Schutzhaft

„Trost“ – Zeitschrift der Zeugen Jehovas vom 1. September 1945. Sie thematisiert die Befreiung aus den Konzentrationslagern Quelle: Falk Bersch

1935 verlor Kirchhoff seine Arbeit, weil er, wie es in der Kündigung heißt, „sich nicht den Staatsvorschriften anpasste“. Die Gestapo verhaftete ihn im Dezember 1936 und am 19. April 1937 standen er und seine Ehefrau vor dem Sondergericht in Stettin. Helene Kirchhoff wurde freigesprochen, ihr Mann wegen seiner religiösen Betätigung zu acht Monaten Haft verurteilt, die er im Gefängnis in Stralsund verbrachte.

Nach Ablauf der Strafe nahm ihn die Gestapo in Schutzhaft und deportierte ihn in das KZ Sachsenhausen. Im März 1940 wurde er ins KZ Neuengamme verlegt. Kirchhoff musste Gräben ausschachten, Loren schieben und Zimmererarbeiten ausführen. Zwei Kriegswinter arbeitete er auf dem Darß im Außenkommando Wieck, wo er unter ständiger Antreibung, bis an die Hüfte im Eiswasser stehend, Rohr schneiden musste. Er litt nach seiner KZ-Haft bis an sein Lebensende an schlimmen Rückenschmerzen und Blasen- und Darmentzündungen.

Erst Faschismusopfer, dann wieder verfolgt

Kirchhoff kehrte, sobald es die Nachkriegsverhältnisse zuließen, auf die Insel Usedom zurück, wo seine Frau die Kinder alleine großgezogen hatte. Die Familie war von Swinemünde nach Ahlbeck, in die Talstraße 8, gezogen. Im Januar 1946 erkannten ihn die Behörden als Opfer des Faschismus (OdF) an. Er war einer der leitenden Mitglieder der Gemeinde der Zeugen Jehovas in Ahlbeck, die durch die vielen Flüchtlinge größer geworden war.

In den nächsten Jahren erschwerte das sich etablierende SED-Regime den Zeugen Jehovas die freie Religionsausübung immer mehr. 1949 wurden die NS-Verfolgten auf eine „einwandfreie antifaschistisch-demokratische Haltung“, die Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen sowie die Mitarbeit in politischen Initiativen überprüft. Das Leid und Unrecht in den Konzentrationslagern entschied nicht mehr über den OdF-Status, erste Aberkennungen folgten noch vor der DDR-Gründung. Kirchhoff betraf dies im November 1949. In einem Schreiben an die Landesregierung Mecklenburg versuchte er anhand der Bibel seinen Standpunkt klarzumachen und schrieb, er sei „gegen Teilnahme am Kriege“ und „gegen jede Verhetzung der Völker“, wolle sich aus Politik heraushalten, begehe „keine verfassungswidrige Handlung“, sondern habe das Bestreben, „in friedfertigstem Verhältnis zu jedermann“ zu leben.

Seine neutrale christliche Einstellung wurde nicht akzeptiert. OdF wurde nur, wer sich am „demokratischen Aufbau“ beteilige. Nach dem Verbot der Religionsgemeinschaft in der DDR Ende August 1950 erkannte man Zeugen Jehovas generell den Status als NS-Opfer ab. Sie wurden von der Staatssicherheit bespitzelt, verhaftet und zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt. Unter den 6.047 in der SBZ/DDR verhafteten Männern und Frauen der Religionsgemeinschaft befanden sich 325, die bereits im Nationalsozialismus inhaftiert waren.

Kirchhoff wurde am 30. August 1950 verhaftet und am 17. Oktober 1950 vom Landgericht Greifswald zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Haftbedingungen in Bützow-Dreibergen, Plau und Perleberg waren unmenschlich. Im Februar 1957 entließ man ihn vorzeitig, wobei sein schlechter Gesndheitszustand eine Rolle gespielt haben dürfte. Er starb am 8. Dezember 1958 in Ahlbeck.

2016 erarbeitete die AG „Kriegsgräber“ an der Europaschule Rövershagen eine Wanderausstellung zur Verfolgungsgeschichte der Zeugen Jehovas unter beiden Diktaturen im Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern, die kostenlos ausgeliehen werden kann.

Von Falk Bersch