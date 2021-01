Karlshagen

Mit einem Kaffee „to go“ in der Hand steht Maik Kraut am Samstagnachmittag auf dem Strandvorplatz in Karlshagen und schaut zum Himmel und der untergehenden Sonne. „Endlich wieder draußen sein, das ist geil“, sagt der 49-Jährige und freut sich.

Der Usedomer kann wieder lachen, denn Mitte November infizierte sich der Karlshagener mit dem Coronavirus. Höchstwahrscheinlich infizierte er auch seine Frau. Vier Wochen lebte er mit seiner Familie in der Wohnung im vierten Stock Tag und Nacht zusammen. Erst befand er sich in Quarantäne, dann seine Frau. Er ist froh, dass er und seine Frau jetzt wieder gesund sind.

Das positive Ergebnis war ein Schock

„Am 18. November kam der Anruf vom Gesundheitsamt. Sie teilten mir mit, dass ich positiv getestet wurde“, erzählt Kraut. Für ihn und seine Familie war es der große Schock. „Wir haben wirklich keine Ahnung, wo ich mich infiziert habe. Alle Menschen, zu denen wir mehrere Tage vor der Diagnose Kontakt hatte, wurden nie positiv getestet“, sagt er. Er war weder auf Geburtstagen, größeren Menschenansammlungen oder trug irgendwie anders dazu bei, dass er sich infizierte. Er kann es sich nicht erklären.

Drei Tage nur im Bett gelegen

Drei Tage verbrachte Maik Kraut im heimischen Bett. „Ich war fix und alle. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt er. Die Welt um ihn herum stand für mehrere Tage still. Der einzige Input in den drei Tagen war der Fernseher. „Was dort lief, habe ich nicht mitbekommen, denn ich musste mich nur um mich selbst kümmern. Extremer Schüttelfrost gehörte zu meinen Symptomen. Ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist“, betont er. Regelmäßig bekam er Essen von seiner Frau ans Bett.

Nach drei Tagen im Bett hielt es Kraut zu Hause nicht mehr aus, denn zu groß waren die Schmerzen. Hinzu kam leichte Atemnot. Er wählte den Notruf und ließ sich ins Krankenhaus fahren. „Ich bekam auf der Station Sauerstoff durch die Nase“, erzählt er.

„Wenn man in so einer Situation steckt, kommt man viel zum Nachdenken. Ich habe mir richtige Sorgen um mich und meine Familie gemacht“, sagt er. Zu präsent seien für ihn die Bilder von überfüllten Leichenhallen und beatmeten Menschen auf Intensivstationen. „Mein Sohn ist erst vier Jahre alt. Natürlich will ich ihn noch aufwachsen sehen“, sagt er im Nachhinein.

Lockdown geht an die Substanz

Kurz nachdem Maik Kraut wieder „sauber“ war, hatte seine Frau zwei Wochen später die Diagnose „positiv“. „Als das Telefon klingelte und das Gesundheitsamt anrief, wusste ich schon, was uns blüht“, sagt er. Zwei Wochen Quarantäne für alle – nur ich durfte raus. Aber nur zum Einkaufen.

„Mit kurzer Unterbrechung waren wir fünf Wochen in der eigenen Wohnung. In dieser Jahreszeit geht das ziemlich an die Substanz.“ Hinzu kam noch die Bespaßung des kleinen Nachwuchses und der Distanzunterricht der Tochter. Glücklicherweise war der Krankheitsverlauf bei seiner Frau milder.

Der derzeitige Shutdown machen ihm und seine Familie ziemlich zu schaffen. „Im ersten Lockdown stand der Frühling vor der Tür. Zu Weihnachten 2019 bekam ich eine Kamera geschenkt und wir waren draußen in der Natur unterwegs“, erzählt er. Aber dieses Mal ist alles anders. Zu gern würde Kraut, der eigentlich gelernter Bürokaufmann ist und als Quereinsteiger in den Tourismus kam, wieder Urlaubsgäste begrüßen. Wann das soweit ist, kann niemand so richtig vorhersagen.

Mehr Aufklärung für die Bevölkerung

Von der Politik wünscht er sich mehr Aufklärung über das Virus. „Das Problem ist, dass sich viele Menschen nur in den sozialen Netzwerken weiterbilden. Was dabei rauskommt, ist nicht nur Gutes“, betont er. Zu viele Verschwörungsmythen sind dort im Umlauf. „Ich hab es selbst erlebt. Die Covid-Erkrankung wünsche ich wirklich niemandem. Hinzu kommen die ganzen Quarantäne-Auflagen.“ Er bedauert, dass viele Menschen die Erkrankung als Grippe abstempeln und gar nicht richtig ernst nehmen.

Finanziell steht die Familie durch die Kurzarbeit auf kleinerem Fuß. „Der Lockdown kommt für eine Familie zum ungünstigsten Zeitpunkt, denn nun steigen die Steuern wieder und im Januar werden viele Versicherungsbeiträge vom Konto abgebucht“, schildert er. Hinzu kommen die erhöhten Strom- und Heizkosten, da die Familie den Großteil des Tages zu Hause ist.

Maik Kraut hofft, dass durch die Corona-Krise die Menschheit wieder etwas menschlicher wird und sich trotz der räumlichen Distanz etwas nähersteht. „Das beste Beispiel für gelungene Unterstützung ist die Nachbarschaftshilfe in Karlshagen. Die Freiwilligen leisten großartige Arbeit und brachten den Menschen zum Beispiel Essen nach Hause“, lobt er.

Der Karlshagener hofft, dass bald wieder etwas Normalität einzieht. Hoffnung setzt er in die Impfungen. „Ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin“, sagt er.

Von Hannes Ewert