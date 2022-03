Heringsdorf/Zinnowitz

Die Welle der Hilfsbereitschaft reißt nicht ab. Viele Menschen wollen den Kriegsflüchtlingen in und aus der Ukraine helfen. In dieser Woche soll der nächste Hilfstransport mit lebenswichtigen Gütern von der Insel Usedom ins Kriegsgebiet rollen, informiert Harald Linde. Der Heringsdorfer hat eine große Flüchtlingsinitiative angeschoben, die bis ins Ahlbecker Rathaus reicht.

Zu den Unterstützern zählt auch der Heringsdorfer Obst- und Gemüsegroßhändler Emin Doganay, der sich mit einem voll beladenen Lkw am Mittwochmorgen auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze machen will. „Wir haben organisiert, dass dort ein Lkw des Roten Kreuzes die Waren übernimmt und bis ins Kriegsgebiet nach Kiew bringt. Sofern die Russen uns nicht stören. Wir bringen vor allem Medikamente, Bandagen, Lebensmittel und Hygieneartikel in die Ukraine“, sagt Linde.

Harald Linde organisiert mit vielen Mitstreitern und der Gemeinde Hilfsaktionen für die Ukraine. Quelle: privat

Seit vergangener Woche gibt es zwei Sammellager für die Hilfsgüter – in der Heringsdorfer Seestraße 15 bei Doganays Markt (9 bis 18 Uhr) und im Haus „Kranich“ in Zinnowitz. Fanny Beitz sortiert im Heringsdorfer Markt gerade Konserven ein, die ein Paar aus Berlin als Spende gebracht hat. Kisten mit Medikamenten und Hygieneartikeln stapeln sich, Wasser, Milch, Decken liegen bereit.

Im Haus „Kranich“ in Zinnowitz packen Leiterin Sonja Maier, Tochter Franziska und ihre Freundin Luise Holmer mit an. „Wir benötigen unbedingt noch Helfer“, sagt Sonja Maier und zeigt auf die Babynahrung, Windeln und Hygieneartikel, die in Kartons verpackt sind.

„Es gibt ganz viele Menschen, die sich freiwillig engagieren, was sehr wertvoll ist“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. Sie hat inzwischen in der Gemeinde den Krisenstab aktiviert. Denn neben den Hilfstransporten geht es auch um die Ankunft von Flüchtlingen, die beispielsweise über Swinemünde nach Usedom kommen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Erst-Auffanglager steht die Rettungsschwimmerunterkunft zwischen Heringsdorf und Ahlbeck bereit. „Dort haben wir in Abstimmung mit dem Landkreis 15 Wohnungen hergerichtet, so dass wir 30 Personen unterbringen können“, sagt die Bürgermeisterin. Es gibt aber auch das Angebot von vielen Ferienwohnungsbetreibern, die ihre Unterkünfte zur Verfügung stellen wollen. „Unsere ersten Flüchtlinge aus der Ukraine stehen uns jetzt als Helferinnen zur Verfügung. Sie haben ein Informationsblatt auf Deutsch-Ukrainisch mit allen wichtigen Telefonnummern von Behörden gefertigt und übernehmen die weitere Kommunikation“, so Linde. Er war Ende Februar mit einem Hilfskonvoi – sechs Kleinbusse – an die ukrainische Grenze gefahren, um Hilfsgüter zu bringen und Geflüchtete aufzunehmen.

Im Zusammenhang mit der Ukraine-Hilfe hat die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ein Bereitschaftstelefon (0152 / 01 75 00 50) eingerichtet, das rund um die Uhr besetzt ist.

Wer Geflüchtete aufnehmen will, meldet sich bitte im Bürgerbüro der Gemeinde unter der Rufnummer 038378/25058 oder per E-Mail an chris.willert@ahlbeck.de. Bitte Folgendes angeben: Name, Wohnungsgröße, Bettenanzahl, zur Verfügung stehender Zeitraum.

Für Spenden wurde ein Konto eingerichtet:Spendenkonto-Ukraine-Usedom DE90 1550 0500 1103 0113 55

Packen gemeinsam Hilfsgüter im Zinnowitzer Haus „Kranich“ ein (v. l.): Franziska Maier, Sonja Maier und Luise Holmer Quelle: Cheyenne Adrion

Von Henrik Nitzsche und Cheyenne Adrion