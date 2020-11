Garz

Skat spielen mit der Lizenz zum Töten: Das geht, wenn man Bube, Dame, König und Ass mit dem Konterfei von James Bond, Agent 007, hat. Eine Rarität, wie Erhard Werth findet. Auf diese Spielkarten ist er stolz, auf die von der Skat-Weltmeisterschaft 2012 in Polen auch.

Der Garzer sammelt Spielkarten. Er hat nicht 18, 20 oder 22, auch nicht 48, nein, Erhard Werth hat schon über 500, die in einer Glasvitrine fein säuberlich sortiert sind. „Nach Bierwerbung, Firmenwerbung und Meisterschaften“, sagt der 67-Jährige.

Leidenschaft fing mit 16 Jahren an

Warum Skatkarten als Sammelobjekt? „Weil ich begeisterter Skatspieler bin und es unzählige Kartenmotive gibt. Da steckt auch mitunter eine Geschichte dahinter“, begründet Werth. Mit 16 fing alles an. Sein Opa sagte eines Tages, „Jung‘, heute gehen wir zum Preisskat!“ Gespielt wurde in Zirchow. „Das Problem war, dass ich gar nicht reizen konnte und keine Ahnung von Skat hatte“, erinnert sich Werth. In einem zweistündigen Crashkurs wurde er fit gemacht fürs Reizen – es lohnte sich. „Ich holte auf Anhieb Platz zwei.“

Inzwischen weiß er, mit den 32 Karten umzugehen. Seit knapp 30 Jahren gehört er dem Bansiner Skatverein an. Hier ist er inzwischen „Mädchen für alles“ und kümmert sich um Listen, Startkarten und, na klar, um die Spielkarten.

Nach Karten stöbern auf Trödelmärkten

Aus seiner Sammlung wird aber niemals eine dabei sein. Der Garzer packt nämlich nur Sets in die Vitrine, die noch original verpackt sind – deutsche und französische Blätter. An neue Ware kommt er durch den Tausch mit anderen Skatfreunden. „In der Skatzeitschrift stöbere ich die Anzeigen durch. Sehr oft bin ich auch auf Trödelmärkten unterwegs“, sagt Werth, der seit vier Jahren im Ruhestand ist.

Seit 1969 war er bei der Bahn beschäftigt – zuletzt im Bereich Gleisinstandsetzung bei der Usedomer Bäderbahn. Der gelernte Eisenbahnbautechniker spielt bei vielen Turnieren, geht regelmäßig in der Skat-Oberliga an den Start und organisiert einmal im Jahr auch ein Turnier in Zirchow. „Ohne Skat geht es einfach nicht.“

So kam er an Bayern München-Karten

Einige Jahre ging es schon, als Werth für die Bahn auf Montage war. Dame und König blieb er zwar treu – nur auf dem Schachbrett. „Ich habe in Berlin und Potsdam DDR-Liga gespielt“, erzählt der Garzer und zieht aus seiner Kiste ein Kartenspiel mit dem Logo vom FC Bayern München. Klar, so ein Spiel bekommt man doch überall.

Ein Kartenspiel mit dem Konterfei von James Bond. Quelle: Gert Nitzsche

Das dachte sich Erhard Werth auch, als er vor zehn Jahren dank befreundeter Skatspieler aus dem bayerischen Waldkraiburg an zwei Tickets für das Bundesligaspiel Bayern gegen Gladbach gekommen ist. „Ich wollte vor dem Stadion an einem Souvenirwagen ein Kartenspiel kaufen. Das war ausverkauft. Allerdings klebte noch ein Spiel an der Wand, was unverkäuflich sei. Ich erzählte, wo ich herkomme und bekam das Kartenspiel geschenkt. Deshalb lasse ich auch den Klettverschluss an der Plastehülle.“

Kleine Geschichten ranken sich um viele seiner Sammlerstücke, die meistens von Bierfirmen, Versicherungen und Betrieben stammen oder von einer Reiseapotheke, der Gewerkschaft der Polizei sowie „90 Jahre Deutsches Skatgericht“. Apropos Gericht: Erhard Werth hat einen Schiedsrichterausweis. Bei Turnieren oder in der Skat-Oberliga wacht er darüber, dass die Skatregeln auch eingehalten werden. Und bei so mancher Gelegenheit kann er auch ein neues Skatblatt für seine Sammlung abstauben, ohne Hilfe von 007.

Von Henrik Nitzsche