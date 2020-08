Gummlin

Vor gut 75 Jahren sind auf dem Grundstück Bomben gefallen. Ein Mehrfamilienhaus habe hier in der Dorfstraße in Gummlin gestanden. „Das wurde zerbombt. Zwei Tote waren zu beklagen“, erzählt Dr. Martin Husen, der heute sein Häuschen hier zu stehen hat. Auch darüber berichtet er in seinem neuen Buch „Die Kriegsmarine auf Usedom und Wollin“. Es geht um Kommandostrukturen, Standorte und Personen im Zeitraum von 1936 bis 1945.

„Diese Forschungsarbeit entspricht den aktuellen historisch-wissenschaftlichen Ansprüchen an eine Dokumentation. Sie ist frei von jedweder Verherrlichung oder Heroisierung der damaligen Verhältnisse und schließt eine Lücke in der Aufarbeitung der Geschichte beider Inseln“, meint der 70-jährige Mediziner, der seit 14 Jahren in dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Stolpe lebt.

Bei 13 Einsätzen auf See gewesen

Husen, der 19 Jahre eine eigene Praxis in Berlin hatte, ist seit 1992 Marinesanitätsoffizier der Reserve. Bei 13 Einsätzen ist er als Flottenarzt auf Schnellbooten der Bundesmarine auf See gewesen. Dreimal war er im Ausland – zweimal in Dschibuti (Land am Horn von Afrika) und im Kosovo.

So begründet er seine Affinität zur Marine und zur Historie. Die spiegelt sich bereits in zwei Büchern wider, die der Gummliner vor Jahren herausgebracht hat. „Sanitätsdienst in Südwestafrika“ und „Der Sanitätsdienst der U-Boot-Waffe der Kaiserlichen Marine“ lauten die Titel.

400 Personalakten gesichtet

Diesmal hat sich der Marine-Historiker mit seiner neuen Heimat beschäftigt. Zwei Jahre Recherche liegen hinter ihm. 400 Personalakten von Kriegsmarine-Offizieren habe er gesichtet, in Büchern und Archiven geforscht und mit Zeitzeugen gesprochen. „Dazu kamen zahlreiche Exkursionen zu den noch existierenden Relikten der Kriegsmarine auf Usedom und Wollin. Auf dem polnischen Teil ist noch weitaus mehr zu finden“, sagt er.

Laut Husen existierten insgesamt acht Flakschulen, sieben auf Usedom und Wollin, eine in Misdroy. Das Gebäude in Misdroy sei noch erhalten und wird als Außenstelle des polnischen Nationalarchivs genutzt. „Wir haben viele Sachen ausgegraben, die nicht bekannt waren.“ Wir, das war ein ganzer Stab von Helfern, die den Autoren unterstützten. Für ihn ist das Buch „das Ergebnis einer deutsch-polnischen Kooperation“. Große Hilfe bekam er von Piotr Laskowski, Geschichtsenthusiast aus Swinemünde.

Marinenachrichtendienst in den Ahlbecker Bergen

So sei nicht bekannt gewesen, dass es westlich von Stolpe Artilleriestellungen bis Kaliber 21 Zentimeter gegeben habe. „Anhand von Bodenfunden konnten wir das nachweisen.“ Der Gummliner erzählt von der „Befehlsstelle Ost“ in den Ahlbecker Bergen. Dahinter habe sich der Marinenachrichtendienst verborgen, der den gegnerischen Funkverkehr abgehört habe.

Weiter berichtet er in dem 288 Seiten umfassenden Werk von Zerstörern, Torpedobooten und Schnellbooten, die in Swinemünde stationiert waren. Nach Kiel und Wilhelmshaven war es der dritte Haupthafen der Kriegsmarine. Zu Namen, Daten und Fakten kommen viele historische Fotos von Flakschiffen, schwimmenden Flakbatterien, Geschützen und Panzerkanonenbooten. Husen hat während seiner Forschung auch zahlreiche Lagepläne von Flakschulen entdeckt.

„Bei meinen Gesprächen mit Zeitzeugen hat mich am meisten beeindruckt, was die damaligen Bengels mit Munition angestellt haben.“

Von Henrik Nitzsche