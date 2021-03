Usedom

An ihm kommt keiner so einfach vorbei! Andreas Tietz aus Usedom ist gegenwärtig im Corona-Testzentrum in Bansin beschäftigt. Er schaut, wer ins Haus darf und wer nicht. „Das Team um Detlef Beitz leistet einen guten Job. Ich fühle mich voll integriert“, sagt Tietz.

Den kräftigen Mann kennen sicher viele Insulaner, wenn er auf seinem besonderen Gefährt unterwegs ist. Der Usedomer ist Chef der Pommern-Triker. Hier agiert er seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft. Der Pandemie sind im vergangenen Jahr auch die Veranstaltungen der Triker zum Opfer gefallen.

Nun hoffen die Trikerfreunde, dass die für Ende Juli geplanten Ausfahrten stattfinden können. „Wir haben schon viele Anfragen aus Deutschland und von polnischen Trikern.“ Er freut sich auf die Zeit, wieder mit Freunden an den geliebten Maschinen schrauben zu können. „Und das bei Musik von Udo Lindenberg, das Glück wäre perfekt“. Sehr zur Freude von Andreas Tietz und Ehefrau Kerstin ist auch Enkel Max (9) schon Fan der Triker.

Von Gert Nitzsche