Vorpommern-Greifswald

Im kommenden Jahr beginnt der „Pflichtumtausch“ der alten Papier-Führerscheine. Alte Fleppen, die man auch als Lappen oder Pappe bezeichnet, werden durch neue Führerscheinkarten in einheitlichem EU-Standard (fälschungssicher) ersetzt. Auf unsere Frage, wer noch seine alten „Fleppen“ besitzt, haben sich wieder einige Leser gemeldet.

Heinrich Petersen hat seinen Führerschein tatsächlich seit 1956. „Ich habe ihn nie aus der Hand gegeben“, sagt der 87-Jährige, der mit seiner Frau Ingrid seit 2006 im Usedomer Ortsteil Westklüne lebt. Er holt zum Beweis das hauchdünn gewordene Dokument aus seiner Brieftasche und erzählt uns seine Geschichte: „Ich war 23 Jahre alt und hatte noch immer keinen Führerschein. Drei meiner Kollegen fuhren ein Motorrad der Marke Horex-Regina. Ich war neidisch. So eine stolze Maschine wollte ich auch. Also ab zur Fahrschule. Das ging recht unspektakulär und kostete weit weniger als heute. Ich lernte auf einem Heinkel-Roller. Nach vier Fahrstunden und mehreren Unterrichtsabenden machte ich die Fahrprüfung. Eine Horex hatte ich nie. Ich war mit einer NSU-Quick zufrieden.“

Anzeige

Der Bansiner Norbert Pfitzmann entdeckte zufällig den Führerschein seines Großonkels aus dem Jahr 1937. Quelle: privat

Zwei Jahre später heiratete er. Seine Frau wollte nicht Motorrad fahren und verlangte ein Dach über dem Kopf. Also machte er noch einmal acht Fahrstunden inklusive Prüfung. Von 14 Prüflingen fielen neun durch. Er nicht. Nun sollte es ein Auto sein. „Ich holte mir eine BMW Isetta“, erinnert er sich. Im Laufe seines bisherigen Lebens fuhr er acht verschiedene Autos und mehrere 100 000 Kilometer. „Meinen Führerschein gab ich nie aus der Hand. Er wurde im Juli 1956 in Bremerhaven ausgestellt und ist nun 64 Jahre ohne Unterbrechung in meinem Besitz. Als Autofahrer wurden meine Fahrzeuge dreimal von anderen Autos gerammt, zweimal mit Totalschaden. Ich selbst habe bisher keine Unfälle verursacht.“

Ein Führerschein , der nicht für die Straße taugt

Mit 18 hatte Klaus Ahrendt bereits seinen Führerschein in der Tasche. Allerdings durfte er damit nicht auf die Straße. „Auf Übungsstrecken konnte ich damit fahren“, erzählt der Ahlbecker. Den Schein der Klasse 1 (Motorrad), den er 1954 bekam, hatte der heute 84-Jährige bei der Gesellschaft für Sport und Technik, kurz GST, gemacht. Der „richtige“ folgte ein Jahr später – „mit 19 bekam ich die Fahrerlaubnis für Motorrad, Auto und Lkw“, sagt Ahrendt, der seit 1977 im Korswandter Weg wohnt.

Der Ahlbecker Klaus Ahrendt bekam bei der GST seinen ersten Führerschein. Quelle: Henrik Nitzsche

Wenn er an die damalige Prüfung denkt, fallen ihm eine Tafel mit Spielzeugautos und Mini-Verkehrsschildern ein, auf der Situationen im Kreuzungsbereich geübt wurden. Viele Jahre fuhr er einen BMW 340, der in Eisenach gebaut wurde. „In der ganzen Zeit hatte ich nur einen Unfall. In Korswandt fuhr mir ein Trabant in die Seite. Es ist nichts weiter passiert. Das größte Problem war, Ersatzteile für den BMW zu bekommen“, sagt der Ahlbecker, der noch heute Auto fährt. Von 1958 bis 1964 war Klaus Ahrendt begeisterter Fahrer eines Motocross-Gespannes.

Führerschein für Traktor und Ackergeräte

Zwei Jahre jünger war Georg Wiegand aus Koserow, als er 1946 seinen Führerschein bekommen hat – Klasse 4 für Traktor und Ackergeräte. „Ich war 16 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr in der Landwirtschaft in Eisenach beschäftigt. Auf einem Traktor der Marke 28er Deutz Baujahr 1938 habe ich die Prüfung gemacht. Ich bin eine Stunde gefahren. Theorie gab es da kaum. Ich wurde gefragt, was passiert, wenn du Gas gibst“, erinnert sich der 90-Jährige. Kurze Zeit später sei der Chef zu ihm gekommen und habe den Führerschein hingelegt. „Ich musste ihn nur noch unterschreiben.“ Ab 1955 durfte er auch Pkw und Lkw fahren.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Bis vergangene Woche war der Koserower mit seinem Opel Meriva noch auf den Inselstraßen unterwegs. „Jetzt habe ich ihn verkauft.“ Mobil ist er dennoch weiterhin und zwar mit einem Elektro-Kabinenroller, der zwei Personen befördern kann und maximal 45 km/h fährt. „Das reicht, um auf der Insel von A nach B zu kommen.“

Ein Führerschein von 1937

Einen Zufallsfund machte dieser Tage Norbert Pfitzmann aus Bansin. Er fand den Führerschein seines Großonkels Otto Pfitzmann aus dem Jahr 1937. Zu dem Zeitpunkt war der Großonkel schon 56 Jahre alt. Warum er so spät den Führerschein machte, erklärt Norbert Pfitzmann so: „Mein Großonkel betrieb in Oberhof viele Jahre ein Hotel und hatte einen Chauffeur. 1935 kam er nach Bansin, zwei Jahre später machte er auf einem Horch den Führerschein.“

Auf Spritztour mit Papas Wagen

Zum Führerschein weiß auch Lars Warnke eine Geschichte zu erzählen. Er hat seine Fahrerlaubnis 1987 als 17-Jähriger im Rahmen seiner Berufsausbildung zum Mechaniker gemacht. Mit 18 durfte er Auto fahren. Er hatte nur ein Motorrad, aber kein eigenes Auto.

„Mein Vater besaß einen nagelneuen Dacia 1310 TX, was in der DDR nicht alltäglich war. Ich fand den Wagen sehr schön, doch mein Vater wollte ihn mir nicht leihen. Als er eines Tages aus dem Haus war, schnappte ich mir den Autoschlüssel und ging auf Insel-Spritztour“, schreibt Lars Warnke. In Bansin wurde er von einem Polizisten erwischt, weil er im Parkverbot stand. Auf die Frage nach den Papieren händigte er Führerschein und seine Motorrad-Papiere aus. „Er besah sich beides und gab mir zu meinem Erstaunen die Papiere zurück. Außerdem wolle er über das Falschparken hinwegsehen, wenn ich sofort wegfahre. Glück gehabt!“

Von Henrik Nitzsche und Ingrid Nadler