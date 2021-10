Usedomerin erlebt windige Zeiten

Morgenitz

Ach du je, mir fehlt noch Margarine für die morgige Kindergruppe in Zirchow, wir wollten doch Herzwaffeln backen und über Herzensangelegenheiten nachdenken. Und nun bin ich in Morgenitz und will nicht schon wieder ins Auto steigen. Zum Glück gibt es kleine Läden hier im Achterland.

Also Rad raus, Bewegung schadet nie und das Wetter scheint sich zu halten. Kaum am Strampeln wird mir klar, auch der Wind ist nicht außer Acht zu lassen. Wind von vorn – beim Hinweg also gegen an, das heißt kräftig in die Pedale treten. Naja, dann bin ich wenigstens auf dem Rückweg schneller unterwegs. So tröste ich mich. Auf gerader Strecke werde ich von einer befreundeten Morgenitzerin überholt! Wow, ist die zügig unterwegs. Dann fällt mein Blick auf ihre E-Bike-Unterstützung und ich denke mir: Hat die es gut. Im Einkaufsladen treffen wir uns unverhofft wieder. Nach einem kurzen Schnack verabschiede ich mich von ihr: „Du überholst mich bestimmt gleich wieder!“

Beim Radfahren nach Hause geht mir ein Gedanke durch den Kopf: Ist nicht mein Leben manchmal auch so wie eine Radtour? Mir bläst Wind ins Gesicht und ich scheine kaum von der Stelle zu kommen. Anderen gelingt vieles einfacher. Manchmal scheint der Rückenwind mich zu beflügeln, alles ist leicht und ohne Anstrengung zu erreichen.

Dann fällt mir ein, dass das hebräische Wort für Gottes Geist „Ruach“ auch mit Wind übersetzt werden kann. Und dann rattert es: Der Wind weht wo er will. Er ist nicht verfügbar.

Wie in einem Lied von Martin Pepper

Gottes Geistkraft ist vielfältig im Leben zu erfahren – wie in einem Lied von Martin Pepper: „Der Wind weht, wo er will, nur geschlossene Räume sind still. Von der Weite der Prärie bis zum Gipfel in der Höh. Der Wind weht, wo er will. Der Wind weht, wie er will, mal gewaltig, dann scheinbar still von der Stärke des Orkans bis zum sanften Hauch. Der Wind weht, wie er will. Manchmal trägt der Wind die Wärme mit, dann wieder Wasser oder Schnee. Manchmal streicht er heilsam über mich, manchmal tut er richtig weh. Seine Stärke treibt die Segel an, gibt dem Windrad Energie, hilft uns, dass man wieder atmen kann, weht verstaubte Räume frei! Du bist wie der Wind, der das Heilige zu uns bringt. In der Vielfalt und der Kraft, die Veränderung schafft, wirkst Du wie der Wind. Ruach, Ruach, komm wie der Wind.“

Ach, und mit Rückenwind zurück nach Hause bin ich doch nicht von der E-Bike-Fahrerin überholt worden oder sie ist eine andere Strecke gefahren.

Vera Bäßmann, Gemeindepädagogin Evangelische Jugend im Achterland

