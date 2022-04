Neuendorf

Wenn Alina Bull aus dem Fenster ihres „Seelchens“ in Neuendorf blickt, dann schaut sie auf die ersten Vorboten des Frühlings. An den Bäumen sprießen kleine Knospen und auf der Wiese kommt zartes Grün empor. Es ist nicht der erste Frühling, den die 34-Jährige in diesem Jahr erlebt. Erst vor etwas mehr als drei Wochen kehrte sie mit ihrem Freund Sten Päschke von einer mehrmonatigen Europareise zurück. Auf Usedom los, quer durch Deutschland, die Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich und Portugal und wieder zurück. Mit frischen und inspirierenden Ideen für ihre Branche sowie vielen Glücksmomenten im Gepäck kam sie wieder auf der Sonneninsel an.

Sogar eine Ikea-Kommode wurde durch Europa gefahren

Im November starteten die beiden ihr Abenteuer. „Wir hatten vieles eingepackt, was man eigentlich braucht und mussten dafür sogar einen Anhänger mitnehmen“, erzählt Alina Bull. Sogar eine Ikea-Kommode gehörte ins Gepäck. Schon nach mehreren Tagen stellten beide fest, dass sie viel zu viel dabei haben. „Den Anhänger haben wir eigentlich umsonst mitgenommen, denn schnell gelernt, wie wenig man im Leben braucht – ein paar Jeans, Shirts und Pullover reichen zum glücklichsein“, sagt sie. Da die beiden den Anhänger allerdings auf der Reise nicht irgendwo verkaufen oder stehenlassen wollten, war dieser ihr ständiger Begleiter. Mit Tempo 100 ging es quer durch Europa.

Fernab der Zivilisation verbrachten die beiden sehr viel Zeit in der Natur. Quelle: privat

„Ich brauchte erstmal mehrere Wochen, um überhaupt auf der Reise anzukommen. Die Gitarre und ein Buch hatte ich dabei, aber ich war erst nach zwei Monaten wirklich dafür bereit, beides in die Hand zu nehmen.“ Über die Schweiz und einen Zwischenstopp in Italien ging es nach Frankreich. „Die Menschen sind dort so unwahrscheinlich freundlich – ich fühlte mich herzlich willkommen. Ob eine nette Geste, ein schönes Lächeln oder ein tiefsinniges Gespräch: überall fühlten wir uns wohl“, sagt sie.

Überfall auf die beiden Reisenden in Spanien

Doch die beiden erlebten auch einen Überfall. „Wir haben in Spanien an einer Rastplatz angehalten und ich war kurz auf der Toilette. In der Zwischenzeit kamen zwei Männer auf unser Auto zu und einer der beiden lockte Stan unter einem Vorwand an die Rückseite des Anhängers. Der andere machte sich derweil an der Beifahrerseite zu schaffen und entwendete die Geldbörse. 400 Euro Bargeld und der Führerschein waren weg. Das war für uns ein Schock. Glücklicherweise wurde der Führerschein gefunden und der Polizei übergeben. Diese schickte ihn dann offenbar an die Führerscheinstelle nach Anklam. Er war eher hier als wird“, sagt sie sie.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Spanien sahen Alina und Stan die schier unendlichen Weiten der Obst- und Gemüseplantagen. „Man schaut an den Horizont und denkt, dass dort das Meer in der Sonne glitzert – weit gefehlt: es sind die riesigen Plantagen, die große Teile Europas mit Gurken, Tomaten und Co. versorgen.“

Personal für das Seelchen in Portugal gefunden

Je näher das Frühjahr rückte, musste sich Alina Bull Gedanken um das „Seelchen“ in Neuendorf machen. Bis zur Saison brauchte sie unbedingt eine weitere Angestellte, damit Kuchen und Kaffee serviert werden. „Wir trafen auf andere Reisende aus Wolgast in Portugal – sie waren auch völlig frei und unabhängig unterwegs. Bei der Verabschiedung schob ich ihr einen Zettel zu und fragte, ob sie bei mir anfangen möchte. Sie sagte sofort zu“, erzählt sie und lacht. Auf sämtliche Aufrufe in den sozialen Netzwerken reagierte niemand. „Die Leute freuten sich zwar, dass wir wieder öffnen, aber Personal fand sich leider nicht“, sagt sie.

11 000 Euro kostete die Reise durch Europa

Wie finanziert man solch ein Abenteuer, wenn man nur auf Einnahmen im Sommer angewiesen ist? „Eine Wohnung haben wir nicht mehr, denn in den Sommermonaten schlafen wir auf einem kleinen Boot – somit entfällt auch die monatliche Miete“, erklärt Bull. Mit 5000 Euro pro Person haben beide die Reise im Vorfeld kalkuliert. „Das Geld haben wir uns vorher zusammengespart. Mein Motto ist, dass wir im Jetzt leben. In meinen Augen bringt es manchmal nichts, sich an jedem 100 Euro-Schein zu klammern und dann am Ende des Jahres zu sagen, dass man zwar viel Geld auf dem Konto hat, aber nichts erlebt. Das wäre total schade und wir haben unsere Chance einfach genutzt“, sagt sie. Am Ende der Reise wurden es knapp 11 000 Euro, da die Spritpreise unheimlich gestiegen sind.

Die Nächte verbrachten die beiden bis auf wenige Ausnahmen im Auto. Quelle: privat

Schönstes Mitbringsel: Ein eigenes Lied

Alina Bull würde solch eine Reise immer wieder machen, wenn es der finanzielle Spielraum zulässt. „Es ist so unheimlich entschleunigend und schärft auch den Blick auf das Wesentliche. Ich habe gelernt, dass wir manchmal mit viel weniger im Leben zurecht kommen, als wir überhaupt an materiellen Werten besitzen. Und wir können mehr aus unseren Möglichkeiten haben. Zum Beispiel sind die Menschen in südlichen Ländern total stolz darauf, wenn sie im Garten eigene Pflanzen anbauen und anschließend verarbeiten können“, sagt sie.

Rund zwei Stunden pro Tag saßen Sten und Alina im Auto, um weiterzufahren. Quelle: privat

Ihr schönstes und emotionalstes Mitbringsel von der Reise ist übrigens ein selbstgeschriebenes Lied. „Solch eine Reise würde ich immer wieder machen – es war eine grandiose Erfahrung.“ Und immer wenn sie das Lied Freunden und Bekannten vorspielt, muss sie an die Reise denken.

Freitag öffnet das Seelchen wieder in Neuendorf

Die Urlaubszeit ist für sie allerdings nun vorbei, denn am Karfreitag öffnet das „Seelchen“ in Neuendorf wieder. Sie hofft auf zufriedene Gäste und tolle Gesprächsthemen. „Ich glaube, dass die Menschen sich wieder auf etwas Normalität freuen. Also einfach hinaus in die Natur und das Leben genießen“, sagt sie. Eine Botschaft, die sie von ihrer Reise auf ihre Gäste auf Usedom übertragen möchte, ist die Freundlichkeit und Gastfreundschaft.

Von Hannes Ewert